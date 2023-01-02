أحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات (فيديو)

الوطن – هاجم الممثل أحمد آدم الفنانة منة شلبي المتهمة حاليا بقضية مخدرات. وأحمد أدم الممثل الذي غاب عن الشاشة لفترة طويلة بعد فشل كبير في آخر أعماله وخصوصا البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدمه لمهاجمة الإخوان والتطبيل للرئيس السيسي لفترة طويلة. كما يتهمه الكثير من الإعلاميين.

وبعد غياب طويل ظهر في عرض الإعلان الخاص بلقاء تلفزيوني سيظهر فيه بعد أيام. كشف خلاله أنه يمر بأقسى فترة في حياته من الظلم.

كما تحدث بطل فيلم “القرموطي” عن عمله مع الفنانة منة شلبي في “فيلم هندي”. بعدما وجهت إليه المذيعة سؤالا عما جرى في الكواليس. خصوصا أن كلاما كان تردد على لسان شلبي أعلنت فيه أنها أخطأت بالعمل مع أحمد آدم.

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وقيل أيضاً إنها كانت تبكي وتقول “استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده”.

أحمد آدم يهاجم منة شلبي

وهو ما رد عليه أحمد آدم بأنه إن كان هناك شيء حدث بينه وبين منة شلبي كان أول من سيعلن ذلك، وكان أول من يهاجم ما حدث.

وأوضح أنه في حال سمع ما ذكرته لكان سيقتحم غرفتها ليخبرها قائلا “على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي”.

وتحدث آدم عن مشاركته إلى جوار محمد صبحي في المسرح. حيث تلقى سؤالا عن صبحي وهل هو بالفعل ديكتاتور في العمل ليجيب بالإيجاب.

يذكر أن أحمد أدم كان من أشد المطبلين للرئيس المصري السيسي وكان يردد ما يملى عليه من قبل الأمن في مصر كبيقة الإعلام المصري.

وظهر في لقاء تلفزيوني يتحدث عن مونديال قطر ويقسم بالله إنه لن يحصل ابدا. وقال إن كنت عايش أذكركم وإن مت فترحموا علي وقولوا قال. واعاد الوطن تداول مقطع الفيديو بعد إنتهاء مونديال قطر بنجاح لم يشهده كأس العالم من قبل.