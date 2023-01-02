الرئيسيةمنوعاتأحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات (فيديو)

أحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات (فيديو)

كتب الوطن
watan.com أحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات
أحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات

الوطن – هاجم الممثل أحمد آدم الفنانة منة شلبي المتهمة حاليا بقضية مخدرات. وأحمد أدم الممثل الذي غاب عن الشاشة لفترة طويلة بعد فشل كبير في آخر أعماله وخصوصا البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدمه لمهاجمة الإخوان والتطبيل للرئيس السيسي لفترة طويلة. كما يتهمه الكثير من الإعلاميين.

وبعد غياب طويل ظهر في عرض الإعلان الخاص بلقاء تلفزيوني سيظهر فيه بعد أيام. كشف خلاله أنه يمر بأقسى فترة في حياته من الظلم.

كما تحدث بطل فيلم “القرموطي” عن عمله مع الفنانة منة شلبي في “فيلم هندي”. بعدما وجهت إليه المذيعة سؤالا عما جرى في الكواليس. خصوصا أن كلاما كان تردد على لسان شلبي أعلنت فيه أنها أخطأت بالعمل مع أحمد آدم.

- Advertisement -spot_img

وقيل أيضاً إنها كانت تبكي وتقول “استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده”.

أحمد آدم يهاجم منة شلبي

watan.com بسبب فيلم هندي أحمد أدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات
بسبب فيلم هندي أحمد أدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات

وهو ما رد عليه أحمد آدم بأنه إن كان هناك شيء حدث بينه وبين منة شلبي كان أول من سيعلن ذلك، وكان أول من يهاجم ما حدث.

وأوضح أنه في حال سمع ما ذكرته لكان سيقتحم غرفتها ليخبرها قائلا “على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي”.

وتحدث آدم عن مشاركته إلى جوار محمد صبحي في المسرح. حيث تلقى سؤالا عن صبحي وهل هو بالفعل ديكتاتور في العمل ليجيب بالإيجاب.

يذكر أن أحمد أدم كان من أشد المطبلين للرئيس المصري السيسي وكان يردد ما يملى عليه من قبل الأمن في مصر كبيقة الإعلام المصري.

وظهر في لقاء تلفزيوني يتحدث عن مونديال قطر ويقسم بالله إنه لن يحصل ابدا. وقال إن كنت عايش أذكركم وإن مت فترحموا علي وقولوا قال. واعاد الوطن تداول مقطع الفيديو بعد إنتهاء مونديال قطر بنجاح لم يشهده كأس العالم من قبل.

اقرأ أيضاً
- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

منوعات

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة