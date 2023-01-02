سجين في لوس آنجلوس حاول الهروب من سيارة الشرطة والنتيجة؟ (فيديو)

الوطن – سجين في لوس آنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. حاول الهروب من سيارة الشرطة التي تقله وهو مكبل اليدين داخلها بطريقة ساذجة على طريق سريع في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُظهِر فيديو الحادث. الذي شاركته قناة ABC 7 الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2023، اللحظات التي حاول فيها الرجل التسلق عبر نافذة سيارة كروزر على الطريق السريع.

بالكاد استطاع النزيل مجهول الهوية الخروج من النافذة قبل أن يسقط على وجهه في منتصف الطريق السريع.

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وظهر نائب المأمور وهو يقفز على الفور من مقعد الراكب ويمسك المشتبه به مكبل اليدين قبل هروبه. وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة The Daily Mail البريطانية، الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2023.

وقع الحادث قبل الساعة الـ5 مساءً بقليل في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 على الطريق السريع 5 في بلدة نيوهول. وقال المسؤولون للقناة المحلية إنَّ نائب المأمور كان ينقل النزيل في ذلك الوقت.

كانت سيارة الشرطة التابعة لشرطة مقاطعة لوس آنجلوس تمر بالقرب من منحدر كالغروف بوليفارد حين وقع الحادث. يُظهِر مقطع الفيديو الصادم السجين وهو يتدلى من جانب السيارة، بينما يحاول التملص من النافذة.

فيديو سجين في لوس آنجلوس حاول الهروب بطريقة غبية

من جهة أخرى صرح المسؤولون لقناة ABC 7 بأنَّ الرجل ركل النافذة. لكنه كان لا يزال يرتدي الأصفاد أثناء محاولة الهروب. ويمكن رؤية الرجل وهو يرتدي ملابس زرقاء بالكامل ويفلت بصعوبة من إصابة في الرقبة بينما يهوي على وجهه على الطريق المفتوح.

كما يمكن رؤية السيارات وهي تمر حول النزيل لتفاديه. بينما يحاول الإفلات من مسؤول إنفاذ القانون. ويبدو أنَّ النائب استخدم رذاذ الفلفل لإخضاع الرجل وهو راقد على الطريق. وحُلّ الموقف سريعاً وأعاد الرجل إلى السيارة. ووفقاً لقناة ABC 7، لم يُصَب أحد في هذا الحادث.

وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو. حيث كتب أحد المعلقين على موقع فيسبوك: “كان من الممكن أن يكون مرشحاً جيداً لجائزة داروين للحماقة“. وهو تكريم ساخر يُنسَب للأفراد الذين يحمون الجينات البشرية، من خلال التضحية بحياتهم بأكثر الطرق غباءً.

في حين كتب أحد الأشخاص على يوتيوب: “دعونا نقُل فقط، إنه ليس الأذكى على الإطلاق”. وكتب آخر: “يا للضحك! أراد أن يخرج للمرة الأخيرة في عام 2022”.

في الوقت نفسه قال أحد مشاهدي يوتيوب: “مدهش. يا له من عقرب! الطريقة التي أخرج بها نفسه، وانزلق بوزنه الكامل على وجهه… مدهش! هذا الرجل فعل هذا بالتأكيد من قبل! لو تدلت ساقاه بزاوية أعلى لكانت الحركة مثالية. محاولة رائعة تستحق 8 من 10”.