حالة جورج وسوف حرجة بعد وفاة نجله وديع جورج وسوف

الوطن – حالة جورج وسوف حرجة كما أفادت بعض المصادر بعد نقله إلى المستشفى بعد إصابته بانهيار فور سماعه نبأ وفاة نجله وديع جورج وسوف الذي لم يكن مجرد ابنا له بل صديقه المقرب.

حيث كشفت وسائل إعلام لبنانية عن نقل الفنان السوري جورج وسوف إلى المستشفى بعد سماع خبر وفاة نجله وديع قبل قليل، وذلك لإصابتة بانهيار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الفنان السوري فور علمه بخبر وفاة نجله سقط مغشيا عليه، وبعد إفاقته دخل في حالة انهيار، وتم نقله إلى المستشفى.

من هو وديع جورج وسوف الذي لا يعلم عنه الكثير؟

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وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته شاليمار، التي تعرف عليها في عمر 21 عاما أثناء إحيائه حفلا غنائيا. وتزوجها مدنيا في باريس. لأن أسرتها كانت ترفض زواجها من جورج وسوف، وأنجب منها وديع، وحاتم، وجورج جونيور.

ورغم امتلاك وديع صوتا مميزا يشبه صوت أبيه، إلا أنه لم يحترف الغناء. لكنه قدم أكثر من أغنية إحداها أهداها لوالده المطرب الكبير جورج وسوف.

ودرس وديع وسوف في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان، وتخرج من الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.

وبدأ نجل جورج وسوف حياته العملية في مجال التسويق. الذي ظل يعمل به إلى أن غادر الدنيا، بالإضافة إلى إدارة أعمال والده لفترة طويلة.

وكان وديع وسوف قد ارتبط عاطفيا بـ رولا شامية، الأمر الذي عارضه والده. بسبب أنها تكبره بأكثر من 12 عاما، وهذا ما كشفت عنه رولا شامية أثناء لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات. حيث قالت إنهما الآن تربطهما علاقة صداقة قوية، رافضة الإجابة عن سؤال: هل من الممكن أن تعود له أم لا؟

وأجرى وديع وسوف عملية تكميم بالمعدة قبل أسبوع. ليستطيع إنقاص وزنه، إلا أنه أصيب بعدها بمضاعفات خطيرة. نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت. وشهدت حالته تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، واستلزم ذلك نقل دم له، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

حالة جورج وسوف ودخوله المستشفى

من جهته أكد الإعلامي اللبناني عادل ساميا إدخال الفنان جورج وسوف المستشفى بعد سماعه نبأ وفاة نجله وديع.

وقال “ساميا” في تغريدة على صفحته على تويتر: “إدخال سلطان الطرب جورج وسوف إلى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة نجله وديع جورج وسوف وذلك إثر نوبة أعصاب حادة أصيب بها”.

ادخال سلطان الطرب #جورج_وسوف الى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة نجله #وديع_جورج_وسوف وذلك اثر نوبة اعصاب حادة اصيب بها — adel samia (@adelsamia) January 6, 2023

بينما قالت عدة مصادر أن حالة جورج وسوف الصحية حرجة وخصوصا إنه يعاني من الكثير من الأمراض. وهو الأن على المهدئات لأنه عندما يستفيق يصاب بنوبة جديدة ويعود للصراخ.

.كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أيضا تفاصيل الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف، التي طرأت عليه عقب رحيل نجله وديع مساء الجمعة.

وقالت نضال الأحمدية: “جورج وسوف عندما سمع بخبر وفاة نجله أصيب بحالة انهيار عصبي، ونقل على الفور إلى الطوارئ”. وأضافت أنه “يتلقى حاليا العلاج المطلوب، إذ إن الأطباء يحاولون أن يجعلوه ينام من خلال العقاقير، حتى يهدأ من هذا الانهيار”.

وأشارت إلى أن “ما حدث هو مصيبة كبيرة على وسوف، وعلى شاليمار زوجته، الله يصبرهم ويصبرنا جميعًا، لأن وديع كان عزيز علينا جميعًا”.