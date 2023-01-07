الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف وكلمات مؤثرة (فيديو)

الوطن – الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف كانت مؤثرة جدا وأليمة لجميع أفراد عائلته وخصوصا والده الفنان جورج وسوف.

فقد كشف الإعلامي اللبناني نيشان. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، وآخر ما قاله “سلطان الطرب” لنجله قبل وفاته.

وقال نيشان، في تصريحات تلفزيونية، إن عملية تكميم المعدة التي خضع لها الراحل كللت بالنجاح. لكنه تعرض لمضاعفات وأصيب بنزيف وخضع لعملية جراحية أخرى أعقبتها ثلاث أزمات قلبية خلال ساعات قليلة قبل الوفاة.

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وأضاف أن الأزمة القلبية الأولى التي تعرض لها وديع كانت مساء الخميس الماضي. ونقل على إثرها لغرفة العناية الفائقة وظل هناك حتى الخامسة فجراً، قبل أن يتعرض لأزمة ثانية، لتزداد الحالة سوءًا.

وأشار إلى أنه مع حلول ظهر يوم الجمعة، أبلغ الفريق الطبي عائلة جورج وسوف بتطورات الحالة مؤكدين أنها متأخرة جداً والأمر يتفاقم للأسوأ. مشيراً إلى أن ذلك اليوم كان عصيبًا على العائلة.

ولفت إلى أنه في مساء يوم الجمعة، تعرض وديع جورج وسوف لأزمة قلبية ثالثة. وفشلت محاولات الأطباء لإنعاشه حتى أسلم روحه وتوفي.

وكشف الإعلامي اللبناني، تفاصيل ما قاله جورج وسوف لنجله في قبل وفاته. بعدما علم بتفاقم حالته الصحية، معتبراً أن مشهد حديث سلطان الطرب لنجله الذي كان في غيبوبة تامة، سيظل محفوراً في ذاكرته.

وتابع أن جورج وسوف كان يحادث نجله وهو في الغيبوبة بكلمات مؤثرة بالقول: “قوم يا وديع قوم يابني إنت روح روحي”. مشيراً إلى أن ذلك المشهد أبكى جميع المتواجدين، على رأسهم والدته التي تمكنت منها الصدمة.

الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف وكلمات مؤثرة

وحول نقل جورج وسوف للمستشفى بعد علمه بوفاة نجله، نفى نيشان الذي كان متواجدا مع الأسرة داخل المستشفى في تلك اللحظات، ما تداول بشأن تعرض الفنان السوري لأزمة صحية، مؤكداً أنه كان مهتمًا بتفاصيل تحديد موعد الجنازة والعزاء وفي وعي كامل.

وكشفت مايا مطر، محامية أسرة الفنان السوري جورج وسوف حقيقة الأنباء المتداولة حول قيام الأسرة بمقاضاة المستشفى الذي مات به وديع وسوف، لتسببه في وفاته بخطأ طبي، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح.