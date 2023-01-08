علي بلحاج: تعاقد النصر السعودي مع رونالدو حرام شرعا

الوطن – القيادي الجزائري علي بلحاج قال أن تعاقد النصر السعودي مع رونالدو حرام شرعا. وانتقد القيادي المؤسس في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الصفقة. التي أصبح بموجبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعباً في صفوف النصر السعودي، واعتبر قيمة الصفقة تبذيراً لمال الأمة، وقال إنه يدخل في خانة “الحرام”.

وأعلن النصر تعاقده مع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022. بعدما وضع البرتغالي توقيعه على العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبعدها بأيام وبالتحديد يوم 3 يناير/كانون الثاني 2023. قدّم النصر لاعبه الجديد للجماهير في حفل حاشد، أقيم على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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ويمتد عقد “الدون” مع النصر حتى صيف 2025. سيتقاضى خلاله كريستيانو مبلغ 500 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عديدة، وهو أمر أثار استهجان بلحاج، الذي عدّ ذلك إهداراً لأموال المسلمين.

علي بلحاج ينتقد تعاقد النصر السعودي مع رونالدو

وقال بلحاج في مقطع مطوّل نشره عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب: “هل سنشاهد في خطب الجمعة في الحرم المكي والمدني من العلماء الذين يتحدثون عن التمسك بكتاب الله وسنة النبي (محمد عليه السلام). ويقولون هذا عبث وفيه سفاهة”.

وأضاف في محور تطرقه إلى صفقة كريستيانو والنصر: “هل سيقولون لا يجوز أن نأتي بلاعب وأن نعطي له الأموال وعندنا في العالم العربي فقراء؟!”.

وتطرّق بلحاج في مقطع الفيديو إلى اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير. وزير ما يُسمى بالأمن القومي في إسرائيل، لباحات المسجد الأقصى المبارك يوم 3 يناير/كانون الثاني 2023. وفي نفس اليوم تم تقديم كريستيانو في صفوف النصر، مستهجناً في الوقت ذاته انشغال المسلمين بالرياضة.

وقال مستغرباً: “في اليوم الذي يدخل فيه بن غفير، الإرهابي الكبير، قاتل الأطفال، إلى الحرم القدسي. ننشغل فيه نحن بالرياضة؟!”.