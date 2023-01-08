الأحد, يناير 8, 2023
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جورج وسوف لزوجته السابقة: راح وديع يا أم وديع (فيديو)

فيديو رصد لحظة مؤثرة بين الفنان السوري وزوجته السابقة شاليمار شبلي، أثناء العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع

كتب الوطن
watan.com جورج وسوف لزوجته السابقة راح وديع
جورج وسوف لزوجته السابقة راح وديع

الوطن – ما زال جورج وسوف في حالة صدمة كبيرة بعد رحيل نجله وصديقه وديع جورج وسوف. وانتشرت المقاطع المؤثرة لما يشعر به لأمام الجميع حتى إنه لم يتمالك أعصابه. وقال جورج وسوف لزوجته السابقة في مشهد مؤثر راح وديع يا إم وديع.

حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد لحظة مؤثرة بين الفنان السوري وزوجته السابقة شاليمار شبلي، أثناء العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع الذي وافته المنية الجمعة.

وبصوت باك وكله تأثر وانكسار قال جورج وسوف لشاليمار: “راح الغالي، راح. راح وديع يا أم وديع (..)”، وترد زوجته متأثرة خلال العزاء في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية: “يا حبيب أم وديع”.

جورج وسوف لزوجته السابقة موقف مؤثر

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كما أظهرت لقطات فيديو، أخرى، انهيار الفنان بالبكاء أثناء تقبل التعازي بوفاة نجله. وبدا وسوف وهو يصرخ “آخ” ويردد كلمة “راح” عند تقبله التعازي بوفاة نجله من المغني والملحن اللبناني زياد برجي.

وفجع “سلطان الطرب” جورج وسوف، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة. إلا أن “الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن”. وتسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ”دمعة العين، وحبيب القلب من جوة”.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة. إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

المصدر:تويتر - الوطن
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