نهاية شركة تسلا أم بداية لاستثمار جديد وأرباح أكثر؟

الوطن – يدور الجديث بين المتداولين للأسهم هذه الأيام عن الإنهيار الكبير لأسهم شركة تسلا. وكتب العديد من المحللين عن أسباب هذا الإنهيار واختلفت الآراء. ولكن السؤال الأهم هل هي نهاية هذه الشركة العملاقة أم بداية جديدة لانطلاقة قادمة وأرباح كثيرة لمن يستغل فرصة الأسعار اليوم؟

هل انتهى سحر شركة تسلا الذي جعلها صاحبة أعلى قيمة سوقية بين شركات السيارات العالمية. رغم أنها كانت تنتج بضعة آلاف من السيارات وتحقق خسائر تشغيلية. بينما قيمة أسهمها أكبر من شركات مثل تويوتا وجنرال موتورز وفولكس فاغن. هل النزيف الهائل في أسهمها مؤشر على كارثة محدقة بها أم أنها مجرد كبوة؟

في عام 2020، كانت أسهم تسلا تساوي أكثر من قيمة “تويوتا” و”فولكس فاغن” و”هيونداي” و”جنرال موتورز” و”فورد” مجتمعة. وما زالت تسلا أعلى شركة سيارات من حيث القيمة السوقية، ولكنها فقدت الكثير من قيمتها العام الماضي.

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إذ ساهمت المخاوف بشأن ضعف الطلب على سيارات شركة تسلا. لا سيما في الصين، ثاني أكبر سوق للشركة، في انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 70% تقريباً خلال العام الماضي. الأمر الذي ترك بعض المستثمرين يتذمرون بشأن ما يعتبرونه مفقوداً – الرئيس التنفيذي في العمل. حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Washington Post الأمريكية.

وأعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية. أنها سلمت عدداً “قياسياً” من السيارات بلغ 1.3 مليون سيارة خلال العام المنصرم 2022، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالعام 2021.

يأتي ذلك بعد أن قامت الشركة بتسليم 405 آلاف مركبة في الربع الأخير من العام الماضي. ومع ذلك فإن الرقم جاء أقل من توقعات بورصة وول ستريت، التي توقعت تسليم حوالي 430 ألف سيارة لهذه الفترة.

أسهم شركة تسلا تواصل الهبوط في العام الجديد

وبدأت أسهم شركة تسلا العام الجديد بحالة تنذر بالسوء. حيث تراجعت هذا الأسبوع في ظل تجدد المخاوف بشأن ضعف الطلب على سياراتها الكهربائية. وتراجعت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى حوالي321 مليار دولار. أي ما دون منصات Meta Platforms التابعة لشركة Facebook التي بلغت قيمتها 334 مليار دولار تقريباً. وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 7.7% إلى 101.81 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة الماضية. محا السهم الخسائر لاحقاً ليغلق مرتفعاً 2.5% مع انتعاش السوق الأوسع.

وكتب المحللون في Wedbush Securities في تقرير الأسبوع الماضي: “يجب أن يتخذ ماسك نهجاً أكثر فاعلية في عام 2023 في الشركة. حيث يؤدي تشتيت الانتباه بسبب Twitter جنباً إلى جنب مع وضع الطلب الحالي إلى خلق عاصفة مثالية للسهم”.

كان سهم شركة تسلا في حالة من السقوط الحر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. حيث أدى القلق المتزايد بشأن بيع التكنولوجيا وانشغال ماسك باستحواذه على Twitter إلى تزايد الشكوك حول الطلب على المركبات الكهربائية في مواجهة الركود.

وأدى حدثان كبيران في الأسبوع الأول من العام الجديد. تسليمات أضعف من المتوقع للربع الرابع وجولة أخرى من تخفيضات الأسعار على سياراتها في الصين – إلى تكثيف تلك المخاوف.

تلك المخاطر هي التي تجعل المستثمرين قلقين بشأن مستقبل الأسهم، على الأقل في المدى القريب. ولكن يبدو أن الأمر أكبر من ذلك، فسحر تسلا بدأ يفقد تأثيره للبعض وظهر منافسون كهربائيون يحملون سحر التكنولوجيا، وسحر الماضي أيضاً.

سيارة أمريكية كلاسيكية تتحول لنسخة كهربائية

بعد ركوب تسلا مع أصدقائه على مر السنين، قرر الموسيقي الأمريكي كريس رومانوفسكي أنه ليس من كبار المعجبين بها. إذ اكتشف أنه لم يكن يحب مظهر السيارة. ووجد الركوبة مليئة بالمطبات والضوضاء.

لذلك، عندما قرر شراء سيارة كهربائية هذا العام، ذهب للبحث عن شيء مختلف ووقع في حب سيارة Ford Mustang Mach-E. وهي سيارة كهربائية مبنية على إرث سيارة رياضية أمريكية شهيرة (سيارات عضلات بالمسمى الأمريكي).

ويعتقد أن السيارة كانت أكثر جاذبية وراحة وكان التعامل معها أفضل. بالإضافة إلى ذلك، كان والده يمتلك موستانج 1966 بلون حلوى التفاح الأحمر.

وقال رومانوسكي، الذي دفع حوالي 70 ألف دولار مقابل فورد موستانغ: “عندما أركب السيارة مع أطفالي، أقول مرحباً، لقد عادت سيارة الجد اليوم، فهذا إرث عائلي”.

ماسك جزء من مشكلة تسلا

كما يعتقد أن جزءاً من أزمة تسلا أن مؤسسها إيلون ماسك يكرس الكثير من اهتمامه لسلسلة من الأزمات في شركة أخرى من شركاته، وهي تويتر.

وينخفض ​​سعر سهم تسلا، وسط جدل بشأن تملك ماسك لتوتير، ومخاوف المحللين من أن شركة السيارات تعمل بشكل أساسي بدون رئيس تنفيذي في الوقت الحالي.

وهناك دلائل على أن ماسك يمكن أن يسرّع سقوط تسلا، حيث يتجنب بعض المعجبين السابقين سياراته بسبب إدارته الهجومية لتويتر واحتضانه لبعض الميمات اليمينية ونظريات المؤامرة.

عرضت شركة تسلا الشهر الماضي تخفيضات الأسعار في الولايات المتحدة لتلبية الطلب على العصير، وفي هذا الشهر، خفضت الأسعار في الصين للمرة الثانية مع تصاعد المنافسة هناك. ويقول المحللون إن ماسك يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في شركة صناعة السيارات.

وفي الوقت ذاته، في كل مكان في العالم المتقدم، تسعى شركات السيارات منافسة تسلا، ففي الولايات المتحدة، قامت شركة فورد ببناء مصانع ضخمة للسيارات الكهربائية والبطاريات باستثمارات قدرها 11.4 مليار دولار.

تسلا ما زالت تمتلك حصة الأسد

مع ذلك لا تزال يسلا تمتلك نصيب الأسد، 65%، من مبيعات السيارات الخفيفة الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقاً لشركة S&P Global.

لكن هذا انخفض من 79% في عام 2020، بفضل زيادة المنافسة، بما في ذلك من بعض النماذج منخفضة السعر.

وتحتل فورد المرتبة الثانية، مع حوالي 7% من تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة، تليها كيا بنسبة 5% وشيفروليه وهيونداي بنسبة 4%. وتطرح مرسيدس-بنز وآخرون طرازات EV تتحدى تسلا في سوق السيارات الفاخرة.

حيل الشركة

ولجأت شركة تسلا إلى نفس الحيل التي تستخدمها شركات السيارات للتغطية على مشاكلها. إذ يبدو أن تسلا تكافح مع المخزون المتضخم بينما يعمل المنافسون على البيع حتى لو بهوامش أرباح ضعيفة.

ولطالما كانت تسلا أكبر مشكلة لصناع السيارات الآخرين، ولكن ها هي تتصرف بشكل متزايد مثل شركات السيارات القديمة التي اعتادت أن تزعجها.

وأمضى صانع سيارات إيلون ماسك جزءاً كبيراً من العام الماضي في اللجوء إلى بعض الحيل نفسها التي استخدمتها شركات السيارات منذ فترة طويلة للتغلب على مشاكلها. مما يشير إلى أن الشركة التي كانت تكافح في السابق لتلبية الطلب المتزايد على سيارتها. تصارع الآن مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والمنافسون الأكبر الأقدم يعرفون ذلك جيداً.

تخفض الأسعار وتقدم شحناً مجانياً

في نهاية عام 2021، قالت شركة Hertz العملاقة لتأجير السيارات إنها طلبت 10 آلاف سيارة Tesla Model 3 لأسطولها. قوبل هذا الإعلان بالإثارة من قبل عشاق السيارات الكهربائية، لكن خبراء صناعة السيارات والمديرين التنفيذيين تساءلوا في ذلك الوقت عما إذا كانت هذه علامة مبكرة على الإفراط في التصنيع لدى شركة تسلا.

بحلول نهاية عام 2022، كانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تقدم خصماً غير مسبوق بقيمة 7500 دولار على سياراتها من طراز 3 و Y – وهي علامة مؤكدة على أن تسلا بحاجة إلى التخلص من المخزن قبل نهاية العام، كما قال الخبراء.

بينما انتهت الخصومات في الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر/كانون الأول، تواصل تسلا تخفيض سياراتها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، مما أثار الغضب في السوق الأمريكي.

ويبدو أن تسلا تكافح مع المخزون المتضخم في وقت كانت فيه بقية صناعة السيارات تعمل بشكل هزيل. كانت صفقات العطلات الكبيرة متفرقة على مستوى الصناعة للعام الثالث على التوالي في نهاية عام 2022.

ونادراً ما قامت شركة Tesla بخصم سياراتها في الماضي. حتى إن ماسك قد تحدث ضد هذه الممارسة في الماضي. وجاءت الخصومات في نهاية العام بعد شهور من ارتفاع الأسعار، مما زاد من الطبيعة المقلقة للصفقات.

يعتقد الخبراء أن الخصومات ستستمر

وكتب المحلل Dan Ives في Wedbush: “هذه سنة مفترسة بالنسبة إلى شركة تسلا والتي إما سترسي الأساس لفصلها التالي من النمو أو تواصل انزلاقها من أعلى المنحدر مع قيادة ماسك إلى أسفل المنحدر”.

وقال دروري إن الاختبار الحقيقي لعزم شركة تسلا سيأتي في الربع الأول من العام الجاري. وسيراقب الخبراء والمحللون لمعرفة ما إذا كانت شركة السيارات الكهربائية ستعود إلى طرق بيعها غير المخفضة أم تواصل طرقها غير التقليدية.

وبعد نتائج تسليم تسلا للربع الرابع في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحلل في دويتشه بنك إيمانويل روزنر إنه يتوقع استمرار تخفيضات الأسعار.

وكتب روزنر في مذكرة: “من المرجح أن يتم تنفيذ مزيد من إجراءات تخفيض الأسعار لمواءمة الطلب مع العرض”. “نتوقع استمرار العناوين الرئيسية الصعبة حول تراجع الطلب وتخفيضات الأسعار المرتبطة به”.

حتى لو لم تقدم شركة تسلا صفقات نقدية، فلا يزال بإمكانها تحفيز عمليات الشراء عن طريق سحب أدوات أخرى. قال دروري إن الحافز الشائع في هذا الوقت من العام هو الصيانة المجانية، وهو ما يمكن مقارنته بعرض تسلا 10 آلاف ميل من الشحن الفائق المجاني.

وقال دروري: “هذه شركة صارعت لتكون مختلفة، ولكن يبدو الآن أنها ستكون مثل أي شخص آخر في هذه الصناعة التي توصف بقليلة الربحية”.

ما زال لديها نقاط قوة

ولا يزال لدى شركة تسلا بعض المزايا على المنافسين. لقد أنشأت بصمة كبيرة في إنتاج السيارات الكهربائية، مع أربعة مصانع على مستوى العالم، بينما لا يزال العديد من المنافسين يبنون قدراتهم التصنيعية، وفقاً لستيفاني برينلي، محللة السيارات في S&P Global Mobility.

ولا تزال تسلا تخطط لإطلاق نماذج، بما في ذلك الشاحنة Cybertruck التي توصف بشاحنة الخيال العلمي وسيارة Roadster الراقية ونموذج يقول ماسك إنه سيكون أقل تكلفة من السيارة الأقل سعراً في الشركة اليوم، النموذج 3.

وقال برينلي إنه من السابق لأوانه إجراء تنبؤات مؤكدة حول الفائزين والخاسرين في السيارات الكهربائية في قطاع سريع التغير. حيث من المتوقع أن تنمو السيارات الكهربائية من 5% من سوق المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 17% بحلول عام 2025.

“مع دخول المنافسي ، ستخسر شركة تسلا حصتها. هذا لا يعني أنهم سيفقدون الشهرة أو الحجم. لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيضر بربحيتهم”.

ويرجع ذلك لأن سوق السيارات الكهربائية تنمو بقوة وسط حوافز ضخمة تقدم في الأسواق الرئيسية لا سيما الاتحاد الأوروبي.

وقال برينلي إنه من المتوقع أن تبيع تسلا حوالي 800 ألف سيارة في الولايات المتحدة في عام 2025 مقارنة بـ502 ألف سيارة في عام 2022.

فقدت جزءاً من بريقها وسحرها، فهل ماسك هو السبب؟

ومع ذلك، فقدت تسلا التي تعد محبوبة عشاق التكنولوجيا منذ فترة طويلة بعض بريقها. قال أندرو جيمس، مسؤول تنفيذي في صناعة التأمين في ضواحي مدينة مينيابوليس الأمريكية. إن بعض السلوك العام لماسك، بما في ذلك تعزيزه لنظريات المؤامرة، ساعد في إبعاده عن تسلا. منذ حوالي شهر، اشترى جيمس سيارة Mustang Mach-E بدلاً من ذلك، ودفع حوالي 51.500 دولار.

وقال جيمس: “إذا سألتني قبل عامين عما إذا كانت سيارتي التالية ستكون من طراز تسلا. كنت سأقول بالتأكيد، 100%”. “لقد فقد إيلون نوعاً ما بعض الناس، على ما أعتقد، بأسلوبه الغريب الأخير”.

وقالت: “لا أريد أن أكون سياسية أكثر من اللازم، لكنه دفعني لاستكشاف بعض الخيارات المختلفة”.

وقال العديد من مشتري المركبات الكهربائية الآخرين مؤخراً إنهم اختاروا سيارات غير تسلا لمجرد وجود منافسة أكبر بكثير هذه الأيام، وليس بسبب أسلوب ماسك.

جوزيف لو من سبرينجفيلد بولاية فرجينيا، امتلك سيارة تسلا موديل 3 لمدة عامين وأحبها ولكنه أراد شيئاً أكبر. بعد اختبار القيادة قبل بضعة أشهر، أنفق حوالي 54000 دولار على سيارة Kia EV6. صديقه اشترى واحدة أيضاً.

لقد جاء مع الكثير من الميزات التي كانت قياسية والتي كان عليك دفع ثمنها مع سيارات تسلا. وقال لو: “لقد بدا الأمر وكأنه كان الخيار المنطقي التالي، وكان أكبر من الطراز 3 الذي كنت أقوده”.

“كانت تسلا سيارة أحلامي بصراحة.. كان من الرائع امتلاكه في الوقت الذي اشتريتها فيه. لكنني فقط أردت المزيد من الإمكانيات والحجم”.

وقال دارين بالمر، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة فورد للسيارات الكهربائية. إن الشركة لم تعلن بقوة عن سياراتها موستانغ Mach-E حتى الآن. لأن الطلب لا يزال يفوق العرض. وقد أدى ذلك إلى فترات انتظار طويلة لبعض المشترين. والتي تحاول فورد تقليلها من خلال زيادة الإنتاج إلى هدف سنوي يبلغ 270 ألف سيارة على مستوى العالم.

وأضاف: “تم بيعها بالكامل، لذلك لا داعي للدعاية”.