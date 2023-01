إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)

الوطن – أوامر إخلاء البيوت في كاليفورنيا تحسبا لفيضانات وانهيارات ارضية محتملة مع إستمرار تساقط الأمطار بكثافة في عموم الولاية وخاصة في سان فرانسيسكو.

وقد أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة. بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

واجتاحت كاليفورنيا عاصفة هائلة أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم “إعصار القنبلة”. ومن المتوقع أن تسبب فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية.

BREAKING: Ellen DeGeneres shares an intense clip of raging flood waters near her home in Montecito, California, which is under mandatory evacuation following the recent storm system in the area.#southerncalifornia #flooding pic.twitter.com/WetD81ocD2

— Los Angeles Magazine (@LAmag) January 10, 2023