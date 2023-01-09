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إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)

كتب الوطن
watan.com إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية
إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية

الوطن – أوامر إخلاء البيوت في كاليفورنيا تحسبا لفيضانات وانهيارات ارضية محتملة مع إستمرار تساقط الأمطار بكثافة في عموم الولاية وخاصة في سان فرانسيسكو.

watan.com إخلاء البيوت نتيجة إعصار القنبلة في ولاية كاليفورنيا
إخلاء البيوت نتيجة إعصار القنبلة في ولاية كاليفورنيا

وقد أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة. بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

watan.com

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واجتاحت كاليفورنيا عاصفة هائلة أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم “إعصار القنبلة”. ومن المتوقع أن تسبب فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية.

وجاء تحذير الإخلاء، الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق في مونتسيتو على تويتر. بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في يناير كانون الثاني 2018.

إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية

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