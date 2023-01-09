القبض على أبطال الفيديو المخل في السعودية شاهد ماذا فعلوا؟

الوطن- أعلنت السلطاتالأمنية عن القاء القبض على أبطال الفيديو المخل في السعودية وهم ٣ شباب و امرأة واحدة. وجاء القبض عليهم بعد إنتشار فيديو مخل بالآداب على مواقع التوصل الإجتماعي.

و ألقى الأمن السعودي، القبض على امرأة لظهورها في مشاهد مخلة بمقطع فيديو على منصات التواصل، إضافة لاعتقال 3 آخرين بسبب تصوير الفيديو ونشره.

وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر بأن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على امرأة “ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة”.

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وأضاف أن شرطة الرياض ألقت القبض أيضا على “مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد البيان أنه جرى إيقاف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ورحب البعض بقرار القاء القبض عليهم بينما اعترض الكثير بإعتبار ان الفيديو عادي وما يحصل في المهرجانات من تحرش أكبر بكثير ولا يتحرك أحد. وقال حساب ما نصه: “والله مقطع عادي. وليش ما نشوف تم القبض في ميدل بيست الي فيه البلاوي ومقاطع خادشة وايضا في مشاهير السناب !”

وقال ناشط آخر كما اطلع الوطن ايضا ما نصه: ايش معنى هنه ممنوع و#بوليفارد_الرياض

وجدة وغيرها من حفلات تركي آل الشرخ. مسموح الرقص والانحلال الخلقي والاختلاط الفاضح بقوة ومفتيين ودعاة دين يجيزون ذلك ! حدث العاقل بما يُعقل يا بلاد الحرمييين. خليكم واقعيين ١% وكافي”

ايش معنى هنه ممنوع و #بوليفارد_الرياض وجدة وغيرها من حفلات تركي آل الشرخ مسموح الرقص والانحلال الخلقي والاختلاط الفاضح بقوة ومفتيين ودعاة دين يجيزون ذلك ! حدث العاقل بما يُعقل يا بلاد الحرمييين

خليكم واقعيين ١% وكافي — طلال علي النهمي (@talalalnhmy_1) January 10, 2023

و نشر النشطاء مقطع فيديو، أوضح المشهورة المذكورة وهي ترقص رفقة رجلين من ذوي البشرة السمراء.