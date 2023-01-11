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الإعلامي محمد الباز: عمرو أديب عميل سعودي يخدم مشروعها وأجندتها

"أديب" لديه كفيل سعودي، ولن يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية. خاصة أن "لديه أموال تكفيه من أموال يصرف فيها لما بعد يوم القيامة بعامين

كتب الوطن
watan.com إعلامي مصري: عمرو أديب عميل سعودي
إعلامي مصري: عمرو أديب عميل سعودي

الوطن – الإعلامي محمد الباز قال أن الإعلامي المصري عمرو أديب عميل سعودي لا يخدم إلا السعودية ومشروعها وأجندتها فقط.

جاء ذلك في تعليقه عبر حسابه بموقع “فيسبوك“، على ما ذكره “أديب” من تخويفه للمصريين من المستقبل، و”ادعائه” تأثره بالأزمة الاقتصادية الحالية في مصر.

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وقال إن من حق السعودية أن تحدد أجندتها وتجند إعلاميين للعمل على هذه الأجندة. لافتا إلى أن أديب أحد هؤلاء العملاء، الذين يروجون للمشروع السعودي.

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وقال إن “أديب” لديه كفيل سعودي، ولن يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية. خاصة أن “لديه أموال تكفيه من أموال يصرف فيها لما بعد يوم القيامة بعامين”، حسب وصفه.

وتعجب مما أسماه “ادعائه بالخوف على مستقبل مصر”، منتقدا ترويجه لخلق حالة سلبية في البلاد.

عمرو أديب عميل سعودي

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