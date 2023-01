بعد إرتفاع الإصابات أمريكا تمدد حالة الطوارئ الصحية

الوطن – مددت وزارة الصحة في أمريكا الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأمريكيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات بالمجان.

وتم إعلان حالة الطوارئ، أول مرة في يناير/كانون الثاني 2020، مع بدء جائحة فيروس كورونا، وتم تمديدها كل 3 أشهر منذ ذلك الحين، وكان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.

وأدت زيادة توافر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 منذ وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن حينما كان يموت 3 آلاف أمريكي كل يوم، لكن لا يزال المئات يموتون يوميًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت أحدث بيانات للمراكز ارتفاع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 67 ألفًا في المتوسط. اعتبارًا من الرابع من يناير/كانون الثاني، مع تسجيل حوالي 390 وفاة مرتبطة بالفيروس يوميًا.

ولا يزال هذا المعدل أقل كثيرًا من المستويات القياسية المسجلة، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بسبب المتحور أوميكرون.

وقال مسؤولون بإدارة بايدن، في نوفمبر/تشرين الثاني. إن احتمال زيادة الإصابة بكوفيد في الشتاء، والحاجة لمزيد من الوقت لنقل مبيعات أدوات الفحص واللقاحات والعلاج إلى السوق الخاصة. عاملان ساهما في قرار عدم إنهاء حالة الطوارئ، في يناير/كانون الثاني.

وقال الدكتور لكي تران بتغريدة على صفحته على موقع تويتر ملقيا اللوم على نيويورك بنشر الفيروس الجديد ما نصه كما اطلع الوطن: “إليك رسوم متحركة رائعة تظهر البديل XBB.1.5 المنتشر من نيويورك إلى جميع أنحاء العالم. نحن بحاجة إلى التوقف عن إلقاء اللوم على البلدان الأخرى. وبذل المزيد من الجهد لإبطاء انتشار COVID في الولايات المتحدة.”

Here's a great animation showing the XBB.1.5 variant spreading from New York to all around the world.

We need to stop blaming other countries, and do more to slow the spread of COVID in the US.pic.twitter.com/XmPbGyiE2i

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) January 3, 2023