غولدن غلوب 2023: The Fabelmans أفضل فيلم

الوطن – حصد فيلم “ذا فايبلمنز” The Fabelmans من إخراج ستيفن سبيلبرغ مساء أمس الثلاثاء جائزة غولدن غلوب 2023 كأفضل فيلم درامي.

واستُوحي العمل القريب من السيرة الذاتية، من طفولة مخرجه الأمريكي ستيفن سبيلبرغ، الذي نال جائزة أفضل مخرج.

ويروي “ذا فايبلمنز” الذي صدر في سبتمبر 2022، قصة شاب يهودي أمريكي كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام خلال ستينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كانت فيه الخلافات تسيطر على علاقة والديه الزوجية.

- Advertisement -

والعمل من بطولة ميشيل ويليامز، وسيث روغن، وبول دانو، وجوليا باترز وأوكس فيجلي.

غولدن غلوب 2023 أفضل ممثلة وأفضل ممثل

فازت الممثلة الأسترالية الأمريكية “كيت بلانشيت” بجائزة “غولدن غلوب” أفضل ممثلة في فيلم درامي. عن دورها في “تار” Tar.

وتقدم بلانشيت في الفيلم ،الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى الكلاسيكية، دور قائدة فرقة موسيقية.

أما الممثل الأميركي أوستن باتلر فنال جائزة “غولدن غلوب” عن أفضل ممثل في فيلم درامي. لتجسيده دور ملك موسيقى الروك آند رول “إلفيس بريسلي” في فيلم “إلفيس” Elvis.