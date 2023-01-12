البنك المركزي الكويتي يعلق على صورة شيك لسيسي تجاوزت قيمته مليار دولار

الوطن – علق البنك المركزي الكويتي على صورة شيك للسيسي بقيمة تجاوزت المليار دولار. الصورة التي إنتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأثارت جدلا واسعا لماذا قدمت الكويت هذا المبلغ الكبير باسم السيسي؟.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخراً صورة للشيك صادر عن البنك المركزي في الكويت وأنه مسحوب بالعام 2013 باسم السيسي. الأمر الذي أثار الجدل والكثير من التعليقات واإعادة النشر.

لكن البنك المركزي الكويتي رد على صورة شيك السيسي. و قال في بيان ردا على الصورة المتداولة كما اطلع موقع الوطن ما نصه: “في ضوء ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية. ومواقع التواصل الاجتماعي. بشأن وجود شيك مُصدر ومسحوب على بنك الكويت المركزي. بتاريخ 26-7-2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي فإن بنك الكويت المركزي يؤكد أن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة”.

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أضاف البيان: “حيث إن صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي. وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات. ويسترعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات.. هذا ويؤكد بنك الكويت المركزي أن نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات من شأنه أن يعرِّض صاحبه للمساءلة القانونية”.

البنك المركزي الكويتي وبيان توضيح وتهديد

توضيح من بنك الكويت المركزي pic.twitter.com/qJOsOsWgT6 — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) January 12, 2023

وشهدت مصر يوم 11 يناير/كانون الثاني، أكبر انخفاض لقيمة الجنيه في يومٍ واحد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وتأرجح سعر الجنيه بين مكاسب تجاوزت الـ1% وخسائر بلغت الـ3% الخميس.

ولا يزال الجنيه المصري العملة الأسوأ أداءً في العام الجاري حتى الآن. وتُشير مقاييس التقلبات التاريخية على المدى القريب إلى أن تأرجح الجنيه كان الأكثر حدةً على مستوى العالم.