الخميس, يناير 12, 2023
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ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني على إعتبار انه “إسلامي”

قالت: "يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون"

كتب الوطن
watan.com ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني
ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني

الوطن – ملكة جمال البحرين بالمايوه الإسلامي! حيث ظهرت إيفلين عبدالله خليفة بالبوركيني في مسابقة عالمية. ولفت الأنظار بعد اعتمادها إطلالة محتشمة خلال جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022. الذي تم تأجيله العام الماضي حتى لا يتضارب مع الفيفا.

وفي المسابقة التي يشارك فيها 86 ملكة جمال من دول مختلفة، والتي تقام بولاية ليوزيانا الأمريكية للعام الـ71 على التوالي ظهرت إيفلين في جولة ملابس السباحة، مرتدية “بوركيني” باللون الوردي.

فوقه رداء حمل رسالة باللغة الإنجليزية قالت: “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”. وكُتب على الرداء أيضا كلمة “المساواة” باللغة العربية.

ملكة جمال البحرين بالمايوه

watan.com
ملكة جمال البحرين بالمايوه الإسلامي البوركيني
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وعن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، قالت إيفلين، 24 عامًا، لصحيفة “ذا ناشونال”: “هناك الكثير من العوامل التي شجعتني على اتخاذ قرار المنافسة في هذه المسابقة، أبرزها كسر الصور النمطية”.

وأضافت “النساء العربيات لطيفات وعطوفات وشجاعات ومستعدات لمواجهة تحديات الحياة، ويمكن أن يصبحن ملكات جمال بكل تواضع”.

يجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم في الحفل التمهيدي تختار ملكات الجمال المتأهلات للحفل النهائي، الذي من المقرر أن يقام يوم السبت الـ12 من يناير الجاري.

 

المصدر:تويتر - ملكة جمال الكون - الوطن
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