شاهد ولي عهد الأردن يطلب خمس وجبات “فايرفلاي” ويتسلمها بنفسه

الوطن – ولي عهد الأردن طلب خمس وجبات :فايرفلاي” من أحد المطاعم وذهب لإستلام الطلبات بنفسه. هذا كان عنوان أحد الصور المتداولة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي عندما صدم صاحب المطعم أن الذي طلب هو الأمير الحسين بن عبدالله الذي عرف بنفسه حسين.

فقد تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. صورة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو يتسلم بنفسه وجبات من أحد المطاعم.

وقالت صحيفة “الدستور” إن الأمير الحسين كان قد طلب وجبات الطعام عبر الهاتف باسم “حسين”. وتوجه بنفسه إلى المطعم الموجود في مدينة العقبة لاستلام الوجبات.

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تقدم المطعم، بالشكر لأمير الحسين على تواضعه. مبينا أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم حسين قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها. وأعاد مغردون نشر صورة الأمير، وأشادوا بتصرفه.

وعلق أحد النشطاء على الصورة المتداولة بقوله كما اطلع موقع الوطن ما نصه: “الو مرحبا .. يعطيك العافية .. بدي اوصي لو سمحت ..” ” اتفضل شو الطلب و الإسم ؟” “بدي خمس وجبات فايرفلاي لو سمحت بإسم حسين .. استلام من فرع العقبة “

“و بعد 20 دقيقة #ولي_العهد في زيارة لمطعم فايرفلاي.. سيدي حسين داعم الشباب الأردني”

ولي عهد الأردن وتعليق النشطاء