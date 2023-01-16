قطر تحصل على نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ خيالي

الوطن – بمبلغ خيالي قطر في طريقها للحصول على ملكية نادي ليفربول الإنجليزي. هذا ما كشف عنه تقرير صحفي إنجليزي، الإثنين، حيث كشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية بيع نادي ليفربول في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت في وقت سابق، نية ملاك ليفربول الإنجليزي بيع أصول النادي، وإنهاء استثمارتهم داخل “الريدز”.

عرض قطر الخيالي للحصول على ليفربول الإنجليزي

ونشرت صحيفة “The Anfield Talk” البريطانية، تقريرا أكدت فيه أن هناك عرض قطري ضخم لشراء نادي ليفربول في الفترة المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة، أن الريدز في طريقه لتسليم ملكيته إلى ملاك من قطر، بعدما عرضت مجموعة “FSG” المالكة للنادي في الوقت الحالي طرحه للبيع بالكامل.

وأشارت إلى أن هناك ملاك قطريون مهتمين بفكرة شراء العملاق الإنجليزي وضخ استثمارات ضخمة.

يأتي هذا بعد أيام من كشف وكالة “بلومبرج” أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو لييفربول أو توتنهام.

وتعتبر الدول الخليجية تتصدر قائمة أغتى ملاك الأندية العالمية. حيث تدفع مبالغ خيالية للحصول على هذه الأندية.