الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةأخبارأمير الكويت يعفو عن عذبي فهد الأحمد الصباح بعد هذا الفيديو

أمير الكويت يعفو عن عذبي فهد الأحمد الصباح بعد هذا الفيديو

قضت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار نصر آل هيد، ببراءة جميع المتهمين في قضية صفقة طائرات اليوروفايتر"، دون ذكر عددهم.

كتب الوطن
watan.com العفو عن عذبي فهد الأحمد الصباح ومحكمة تبرئ وزراء من تهمة فساد كبيرة
العفو عن عذبي فهد الأحمد الصباح ومحكمة تبرئ وزراء من تهمة فساد كبيرة

الوطن – أصدر أمير الكويت عفو عن 3 مدانيين من الأسرة الحاكمة منهم عذبي فهد الأحمد الصباح. من ضمن عفو أميري أعلنت عنه الحكومة الكويتية، مساء الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023. بالعفو عن مدانين بأحكام بالسجن في “إطار مصالحة وطنية”. فيما نشرت صحيفتان محليتان الأسماء المشمولة بالقرار ومن بينهم 3 من الأسرة الحاكمة.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص”، دون تحديد هوياتهم أو عددهم.

- Advertisement -spot_img

فيما نشرت صحيفتا “الأنباء” و”الراي” المحليتان. أسماء 37 مشمولاً بالعفو. من بينهم 3 من أسرة الصباح الحاكمة، هم عذبي فهد الأحمد الصباح (مسؤول أمني سابق)، وخليفة علي خليفة الصباح، وأحمد داوود سلمان الصباح.

وهؤلاء الثلاثة ضمن 5 متهمين أيدت محكمة التمييز الكويتية (المحكمة الأعلى بالبلاد) في مايو/أيار 2017، بشكل نهائي أحكاماً صدرت قبل عام ضدهم بالسجن لمدة 5 سنوات. بتهمة الإساءة لقضاة كبار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

watan.com
عفو أميري عن مدانيين من بينهم ٣ من الأسرة الحاكمة

و أوضح البيان أن العفو الأميري “يتضمن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون). بعد أن قضوا مدة من العقوبة، وأيضاً شريحة من أبناء الوطن بالغربة (بالخارج) ممن ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن العودة للديار أفلتت دون رجعة”.

وأشار إلى أن الحكومة “على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية”. في إشارة لمطلب نيابي متكرر بالعفو عن سجناء بالداخل ونشطاء بالخارج.

وقد سبق لأمير الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. إصدار قائمة عفو شملت إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين. وكان بعضهم نشطاء ونواباً سابقين بالخارج. وايضا تنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفِّضها”.

العفو عن عذبي فهد الأحمد الصباح ومحكمة تبرئ وزراء من تهمة فساد كبيرة

من جانب آخر، قضت محكمة كويتية مختصة بمحاكمة المسؤولين، الثلاثاء. ببراءة جميع المتهمين في صفقة طائرات “اليوروفايتر” التي أبرمتها الدولة الخليجية مع إيطاليا عام 2015. من تهمة الإضرار بالمال العام، وفق ما نشرته صحف محلية.

وفق صحيفتي “القبس” و”الراي”، “قضت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار نصر آل هيد، ببراءة جميع المتهمين في قضية صفقة طائرات اليوروفايتر”، دون ذكر عددهم.

أضافت “القبس” أن القضية شهدت “لأول مرة في تاريخ القضاء مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الوزراء عقب تقديم بلاغ (من النائب العام في يناير/كانون الثاني 2020) ضد وزير الدفاع السابق (لم تذكر اسمه) وضباط آخرين. بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء المعلومات عن الجهات الرقابية”.

فيما أوضحت جريدة “الجريدة”. أن “لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء كانت أحالت وزير الدفاع السابق خالد الجراح (4 أغسطس 2013– 10 ديسمبر/كانون الأول 2016) و4 مسؤولين سابقين عن الصفقة إلى المحكمة (في مايو/أيار 2022) عقب تقديم البلاغ”.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مجلس الأمة أنه “وافق على تشكيل لجنة تحقيق في صفقة طائرات اليوروفايتر لما شابها من ملاحظات ومخالفات”.

ومحكمة الوزراء، وفق معلومات قانونية، تختص بمحاكمة المسؤولين في قضايا أمن الدولة والاستيلاء على الأموال العامة. وتعاونها لجنة تحقيق تقوم مقام النيابة العامة وتحقق مع الوزراء ومن اشترك معهم في ارتكاب الوقائع محل الاتهام. وأحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز بواسطة النيابة.

المصدر:القبس - تويتر - الوطن
اقرأ أيضاً
منوعات

الكويت تعدم المدرس المصري المتحرش بالأطفال

تقارير

البنك المركزي الكويتي يعلق على صورة شيك لسيسي تجاوزت قيمته مليار دولار

منوعات

شيرين عبد الوهاب تعود بقوة في الكويت بعد أزمتها الأخيرة

أخبار

حادث مروع في الكويت نتيجة سباق يؤدي إلى نهاية مأساوية- فيديو

أخبار

منبع شواذ في الكويت: ضبط 18 من الشواذ جنسيا في معاهد مساج

أخبار

طلاب مدرسة بلاط الشهداء الكويتية في كأس العالم شاهد

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

الكويت تعدم المدرس المصري المتحرش بالأطفال

قطر تحصل على نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ خيالي

ماذا تريد الإمارات من ليبيا بعد تدميرها؟

شاهد ولي عهد الأردن يطلب خمس وجبات “فايرفلاي” ويتسلمها بنفسه

البنك المركزي الكويتي يعلق على صورة شيك لسيسي تجاوزت قيمته مليار دولار

ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني على إعتبار انه “إسلامي”

الإعلامي محمد الباز: عمرو أديب عميل سعودي يخدم مشروعها وأجندتها

لماذا تواصل البحرين شيطنة قطر؟ ومن يدعمها؟

منوعات

الكويت تعدم المدرس المصري المتحرش بالأطفال

ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني على إعتبار انه “إسلامي”

غولدن غلوب 2023: The Fabelmans أفضل فيلم

سيدة انفجر ثدييها تنشر صورها عارية لما حصل لها في تركيا

رجل تحول إلى أنثى للحصول على حضانة ابنتيه القوانين ظالمة بحق الرجل

أحمد آدم يهاجم منة شلبي المتهمة بقضية مخدرات (فيديو)

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة