سيدة تسأل الذكاء الاصطناعي هل تنفصل عن زوجها؟ وهذا ما قررته!

الوطن – موضة الذكاء الاصطناعي ChatGPT انتشرت بشكل سريع وواسع في جميع أنحاء العالم منذ أنطلاق هذا الذكاء الألي الذي يجيبك عن الكثير من الاستفسارات او حتى البحث عن موضوع معين ويلخصه لك.

ولكن مؤخرا استخدمت امرأة من جنوب لندن برنامج الدردشة الروبوتي الذكاء الإصطناعي لغرض مختلف تمامًا. وهو تقرير ما إذا كانت ستنهي زواجها أم لا. وكانت سارة على علاقة برجل التقت به عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر وقررت أن تسأل ChatGPT عما إذا كان ينبغي لها أن تطلق زوجها أم لا.

ويعد chatbot. الذي أنشأته شركة OpenAI، نموذجا لغويا كبيرا تم تدريبه على كمية هائلة من البيانات النصية. وهو يعتمد على نموذج سابق يسمى GPT-3. ويمكن أن يستجيب الروبوت لمجموعة كبيرة من الأسئلة أثناء تقليد أساليب التحدث البشرية. ويمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان بشكل مخيف، ويمكنه محاكاة الحوار والإجابة عن أسئلة المستخدمين.

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لهذا السبب قررت سارة البالغة من العمر 37 عامًا. والتي تعمل في قطاع التكنولوجيا، السماح للتطبيق بإبلاغ قرارها بشأن إنهاء زواجها الذي دام 5 سنوات.

وبدأت علاقة سارة بعد أن التقت برجل على أحد مواقع المواعدة. وبعد مشاحنات مستمرة مع زوجها وقضايا أخرى في زواجهما، قررت أنها بحاجة إما إلى إصلاح المشكلات أو إنهاء زواجها الذي دام 5 سنوات.

وانتهى بها الأمر إلى مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء نهاية “خيالية” للقضية ومعرفة ما هي النتيجة الأفضل. ولكن، تركها الرد “مصدومة”.

الذكاء الإصطناعي يساعد سارة في إتخاذ القرار السليم

وقالت سارة: “طلبت بشكل أساسي من التطبيق أن يكتب لي قصة بناءً على وضعي الحالي. وما يجب أن يفعله الشخص في القصة في زواج فاشل. الأمر المثير للإعجاب هو كيف استفاد البرنامج جيدًا من مشكلتي بل وفكر في سعادتي. أخبرتني نهاية القصة أنني يجب أن أضع سعادتي أولاً وأترك زوجي، وهو ما فعلته الآن”.

وبالنسبة إلى الشخص العادي الذي يستخدم الدردشة GPT لأول مرة، ستكون تجربة مخيفة مع نوع النتيجة الذي يمكنه تقديمها، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد تركت سارة زوجها وقالت: “لقد أعطاني الأمر الدفعة التي أحتاجها للقيام بالخطوة. وترك علاقة كانت في حالة ركود لفترة طويلة. إنه بالتأكيد غير تقليدي. وليس شيئًا أصر على محاولة النساء الأخريات على فعله في مواقف مماثلة. لقد كان الأمر يتعلق أكثر بأنني كنت أجرب هذه التكنولوجيا، وقد نجحت معي”.

وقال متحدث باسم الشركة المسؤولة: “نحصل على مئات القصص كل شهر من الأعضاء الذين تغيرت حياتهم من خلال جني فوائد مقابلة شخص آخر في حياتهم. قصة سارة هي الأولى، لكنها أيضًا قصة أردنا مشاركتها حقًا. ويسعدنا أنها كانت سعيدة بمشاركتها”.

وبعد أقل من أسبوع من إطلاقه في نهاية نوفمبر. كان برنامج الدردشة الآلي قد جمع بالفعل أكثر من مليون مستخدم. ولتطوير التطبيق وجعله يبدو مثل الإنسان قدر الإمكان، قام مدربو الذكاء الاصطناعي بنمذجة المحادثات. حيث لعبوا دور المستخدم ومساعد الذكاء الاصطناعي.

وادعى الخبراء أن التطبيق قوي للغاية بحيث يمكن استخدامه في العالم الحقيقي في التسويق الرقمي. وإنشاء محتوى عبر الإنترنت، والرد على استفسارات خدمة العملاء أو حتى تصحيح الأخطاء