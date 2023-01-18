شاهد طفلة عراقية ترفض فوز عمان على العراق حتى مقابل سيارة

الوطن – طفلة عراقية ترفض فوز عمان على بلدها بكل براءة الطفولة. فقد إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اطلع عليه موقع الوطن. وظهر فيه مذيع من سلطنة عمان داخل العراق في تغطية خاصة لدورة خليجي 25.

وتحدث المذيع مع طفلة عراقية وسألها عن توقعاتها من سيفوز اليوم في نهائي دورة الخليج عمان أم العراق فجاوبت بدون تردد العراق.

المذيع العماني أخذ منها الهدايا وقال له مرة ثانية من سيفوز عمان أم العراق؟ عراقية رفضت فوز عمان على بلدها. ليرد عليها سأعطيك الهدايا إن قلتي عمان. قالت العراق. في لفتة ظريفة من المذيع.

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وبعد أن قام يتسليمها الهدايا الرمزية وهاف الحضور للعراق. قال المذيع العماني سؤال وعليه جائزة سيارة إذا قلت عمان.

وعاد وكرر السؤال من سيفوز عمان أم العراق. جاوبت بكل عفوية العراق.

ونشر ناشط عماني مقطع الفيديو علق عليه بقوله ما نصه: “متى ماتعمق مفهوم الوطن في عقولكم سوف يجعلكم تميزون بماذا تميز عنكم الآخرون ..الوطن هو الإنسان الذي في داخلك والنظام الذي يحكمك لتلتزم به فيجعلك تحترم نفسك وتحترم الآخرين ..الوطن يعطيك بقدر ماتعطيه ويهدم أركانك متى ماهدمته.”

شاهد طفلة عراقية ترفض فوز عمان على بلدها