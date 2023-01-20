ميسي مع كريستيانو رونالدو في فيديو أثار تفاعلا كبيرا (شاهد)

الوطن – ميسي مع كريستيانو رونالدو في مقطع فيديو نشره ميسي على حسابه على موقع أنستغرام أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الإجتماعي.

و نشر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر ومهاجم باريس سان جيرمان. نشر صورة له وهو يعانق كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد. عبر حساباته الرسمية في “إنستغرام” و”تويتر”. قبل مواجهة جمعت بين فريق موسم الرياض وبطل فرنسا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحدث هذا العناق في نفق اللاعبين في استاد الملك فهد قبل دخول الفريقين إلى أرض الملعب. حيث ذهب رونالدو وصافح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قبل أن يعانق منافسه السابق ميسي.

ميسي مع كريستيانو رونالدو في مقطع فيديو

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ولم يتواجه الغريمان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020 حين سجل رونالدو هدفين بقميص يوفنتوس في الفوز 3/0 على برشلونة في كامب نو بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفا في فوز باريس سان جيرمان 5-4 على فريق موسم الرياض. بينما سجل رونالدو ثنائية في الشوط الأول، قبل استبدال اللاعبين في الدقيقة 60 إلى جوار مبابي والبرازيلي نيمار.

وقال رونالدو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة.: “سعيد للغاية بالعودة إلى الملعب وتسجيل أهداف في المباراة!! ومن اللطيف رؤية بعض الأصدقاء القدامى!”.

وقابل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما زملاءه السابقين في ريال مدريد وتحديدا سيرجيو راموس والحارس كيلور نافاس، وتحدث لوقت مقتضب مع منافسه التاريخي ميسي داخل الملعب.

ورغم عدم بدء مشوار المهاجم البرتغالي في السعودية بانتصار إلا أنه سيكون جاهزا لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر يوم الأحد المقبل أمام الاتفاق في دوري روشن المحلي.