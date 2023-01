العثور على مطلق النار في لوس أنجلوس ميتًا.. وبايدن يأمر بتنكيس الأعلام (فيديو)

الوطن – العثور على مطلق التار في لوس أنجلوس جنوب كاليفرونيا ميتا حسب ما قالت شرطة لوس آنجلوس الأحد.ز حيث قال المتحدث الرسمي ان الشرطة عثرت على مطلق النار في قاعة للرقص في مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا، ميتا في مركبة بيضاء.

وكانت الشرطة قد طاردت في جنوب كاليفورنيا الأحد. المشتبه في تنفيذه عمليّة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في مرقص خلال احتفالات رأس السنة القمريّة الجديدة.

وخلال المطاردة، حاصرت الشرطة مركبة بيضاء. ثم اقترب رجال الشرطة بحذر شديد من المركبة. وتُظهر صور لوكالة فرانس برس، وجود جثة هامدة في مقدّم المركبة. ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مصدر في الشرطة، أن السائق أطلق النار على نفسه.

Police believe that they may have the suspect of last nights Mass Shooting dead inside of a van. pic.twitter.com/FZK3ib3ecU

وأُصيب عشرة أشخاص آخرون على الأقلّ بجروح في إطلاق النار العشوائي في مونتيري بارك والذي نفّذه المسلّح الذي وصفته الشرطة بأنه رجل آسيوي، وفق ما أفاد شهود عيان.

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة لوس أنجليس روبرت لونا “نستخدم كلّ الموارد للقبض على هذا المشتبه به في (قضيّة) نعتقد أنّها إحدى أبشع القضايا في المقاطعة”.

ولفت لونا إلى أن الشرطة استجابت لمكالمات طوارئ عند الساعة 10,22 مساء السبت (06,22 الأحد بتوقيت غرينتش) ووجدت أشخاصًا يخرجون مسرعين من المكان.

وأضاف “للأسف أعلن عناصر الإطفاء مقتل عشرة ضحايا في الموقع”. وأوضح مسؤولون أنّ القتلى هم خمس نساء وخمسة رجال، بدون إعطاء أعمارهم ولا أسمائهم. وأشار لونا إلى جرح عشرة أشخاص على الأقلّ حالة بعضهم حرجة.

On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous. Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر إنه وزوجته جيل “يصلّيان لأرواح من قُتلوا وجُرحوا في إطلاق النار الدامي الليلة الماضية في مونتيري بارك”. مضيفًا “أراقب الوضع عن كثب”.

وبعد الإعلان عن العثور على جثة مطلق النار. أصدر بايدن أمرا بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد تكريما لضحايا عملية إطلاق النار.

وقال وونغ وي، أحد السكان المحليين، لصحيفة “لوس أنجليس تايمز”. إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار.

وعند خروجها، رأت مسلحا يطلق النار بشكل عشوائي، وثلاث جثث تعود إلى امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.

و أوردت الصحيفة أن سونغ وون تشوي الذي يملك مطعما للمأكولات البحرية قرب مكان الواقعة، قال إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى مطعمه وأخبروه بأن يقفل الباب.

و قال هؤلاء الثلاثة إن هناك رجلا يحمل مسدسا نصف آلي مع طلقات عدة من الذخيرة. وإنه يعيد تلقيم السلاح كل مرة تنفد الذخيرة، على ما قال تشوي للصحيفة.

DEVELOPING: 10 dead, 10 injured in a mass shooting in LA during the Lunar New Year celebration in Monterey Park.

This video is from the scene, all happening around 10:30pm last night. Police are still on scene and the shooter(s) remain on the loose. We expect an update soon. pic.twitter.com/U9aUtswTH7

— Zach Horner (@ZachHornerTV) January 22, 2023