جورجينا “مِلك يمين” يجوز لها التعري في السعودية! فيديو

الوطن – جورجينا مِلك يمين حسب لقبها في إقامتها التي حصلت عليها في السعودية. يجوز لها أيضا التعري في شوارعها بدون حسيب ولا رقيب. فمن منحها وسمح لها بالإقامة مع صديقها بدون عقد زواج خالقا كل قوانين السعودية منذ تأسيسها لليوم. فقد شرع لها أيضا التعري في شوارعها.

فقد كان حضور جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتا خلال حفل توزيع جوائز “joy awards”، على مسرح “بكر الشدي” في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

فستان جورجينا مِلك يمين

وحضرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وصديقة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، حفل توزيع جوائز joy awards، مساء السبت رفقة حراسها الشخصين وسط هتافات الجمهور.

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ولفتت “رودريغيز” الأنظار إليها بسرعة منذ نزولها من سيارتها الفاخرة. حيث أطلت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق، أظهر مفاتنها وجمالها.

وكان رد فعل الجمهور السعودي مفاجئأ عندما رآها تنزل من سيارتها بفستانها العاري وتدخل للحفل، حيث بدأ الحاضرون بالهتاف باسمها في الشارع.

ألقت جورجينا كلمة على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. وقالت خلالها “أنا سعيدة جدا بحضوري حفل joy awards اليوم وسعيدة بالأجواء المبهرة”.

وأعربت عن سعادتها بحضور الحفل، ومشاركتها بحفل توزيع جوائز joy awards. وتابعت عشيقة كريستيانو رونالدو: ” سعيدة بحب الجمهور لي، أحب السعودية وعائلتي وأطفالي والسعودية بلد رائع”.

وانطلق مساء السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وكانت قد إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبطاقة هوية للمقيمين في المملكة العربية السعودية كتب فيها “ملك يمين” في وصف صلة جورجينا بشريكها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

الأمر الذي قال عنه البعض انه غير صحيح وان الهوية مزورة ولم يصدر اي توضيح من أي جهة رسمية بعد.