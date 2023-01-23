الوطن – زوجة عقيد باب الحارة تظهر بصدر شبه عاري وأين؟ في السعودية. فما تشاهده على شاشاة التلفزيون من مسلسلات يختلف تماما عن الواقع. لتكتشف أن العقيد والرحل الذي يعامل المرأة كجارية في المسلسل هو في الحقيقة رجل غربي متفتح يسمح بكل ممنوع.

فقد حضر الفنان السوري سامر المصري، الشهير بدور “العقيد” في مسلسل “باب الحارة”، مع زوجته نيفين عزام، حفل جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards ، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض.

زوجة عقيد باب الحارة تظهر بصدر شبه عاري

وظهر سامر المصري مع زوجته نيفين عزام في الحفل الضخم، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً بلا أكمام، مكشوف الصدر.

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وعبر حسابه في انستغرام، نشر العقيد سامر المصري، صورةً جمعته بزوجته في الحفل، وعلّق: “اشكر المملكة العربيه السعوديه على استضافتها لي في مهرجان جوي اواردز ٢٠٢٣. والتي كانت ولا تزال الداعم الاكبر للفن والفنانين في العالم العربي”.

وأضاف: “شكرا للقائمين على هذا المهرجان الفخم والاكثر من رائع والذي يحاكي بتنظيمه وروعته اهم المهرجانات في العالم. شكرا هيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ على محبتك وتقديرك للفن السوري والفنانين، ونحن نبادلك المحبه والاحترام لشخصك النبيل وما تقدمه من انجازات كبيره يفخر بها كل العرب”.

وقد أثار حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت. جدلا وانقساما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأقيم الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يرعاه المستشار تركي آل الشيخ. وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، الذين تم تكريمهم بجوائز “الأفضل” لهذا العام.

وخلال الحفل، – أثارت الفنانة المصرية أنغام، جدلاً واسعاً بتعليقها في أثناء استلامها جائزة أفضل مطربة خلال تكريمها في حفل “جوي أووردز” في السعودية.