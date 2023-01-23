الوطن- كشفت المذيعة منى العمدة حقيقة الفيديو الذي تسبب في وقف برنامجها “الجمهورية الجديدة”. والذي أثيرت حوله الكثير من التساؤلات. وعن السبب الحقيقي وراء وقفها عن العمل بعد ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

حيث قالت المذيعة المصرية منى العمدة، في أول ظهور لها بعد إيقاف برنامجها “الجمهورية الجديدة” الذي يذاع على فضائية النهار، إن الإجراء الذي اتخذ بحقها كان بسبب مقطع فيديو جرى التلاعب به ونشره على مواقع التواصل لإثارة الجدل.

وكانت منى العمدة قد أثارت جدلاً كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية. بعد أن تداول متابعون مقاطع لها من حلقات برنامجها. وسط حالة استنكار لأسلوبها في الحديث، حيث رأوا أنها تتحدث بصوت هادئ بشكل مبالغ فيه، متهمينها بتعمد الإثارة أمام الضيف.

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وردت العمدة على قرار وقفها قائلة: “الفيديو كان يتضمن سؤالاً للضيف في حلقة من برنامج الجمهورية الجديدة، عن رأيه في العاصمة الإدارية. لكن تم التلاعب في الصوت، وتهدئة الإضاءة، وإضافة موسيقى”.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: “الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا، تم التلاعب فيه، من خلال مستوى الصوت والإضاءة، وهذا ما قالته إحدى الجهات الرقابية في قناة النهار”. مؤكدة أن الفيديو الأصلي لم يكن بهذا الشكل.

منى العمدة تكشف حقيقة الفيديو المتسبب في وقف برنامجها

وبررت المذيعة المصرية انخفاض صوتها بأنه أمر تقني خارج عن إرادتها. موضحة “قمت بتركيب مايك واحد فقط لأول مرة خلال عامين ونصف، عمر البرنامج. وذلك بسبب طبيعة الزي الذي كنت أرتديه، ما أدى لانخفاض الصوت عن المعتاد”.

كما أوردت العمدة سببا آخر تسبب بطريقة حديثها التي أثارت الجدل قائلة: “كان هناك سبب آخر أيضًا. وهو أنني أجريت مؤخرًا جراحة في أذني. وآثارها ما زالت مستمرة معي حتى الآن. وأتناول علاجًا ومسكنات كثيرة، لكن هذا لم يغير في الصوت، لكن أصابني بحالة من الهبوط”.

وقالت منى العمدة: “كان يمكن أن ألغي الحلقة. لكن لأنني أحترم مهنتي وعملي، وتعاقدي، وهناك أشخاص مرتبطون بي، ومواعيد لا يمكن إغفالها. لا يمكن أن أقول إنني مريضة، فضغطت على نفسي وقمت بتصوير الحلقة سبب الأزمة، وكان ذلك بعد الجراحة مباشرة”.

وأوضحت: “أنا صوتي طبيعته هادئة، وذلك منذ 52 حلقة. والبرنامج مستمر منذ عامين ونصف على شاشة النهار، وأتحدى أن تكون هناك حلقة بصوت متغير. قد يكون رد فعل الضيف أثار الجدل، مع الهدوء الذي كنت عليه، فقالوا هذه قصة حب”.

ونوهت بأنها طبيبة صيدلانية، ودرست في الجامعة. مشيرة إلى أنها كانت تريد دخول كلية الإعلام لكن والدها رفض، وأنها اتجهت للإعلام بعد تخرجها من كلية الصيدلة.

يذكر أن قناة النهار المصرية قررت في 14 يناير / كانون الثاني الجاري، إيقاف الإعلامية منى العمدة ووقف برنامجها، على خلفية الفيديو المثير للجدل.