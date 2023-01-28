السبت, يناير 28, 2023
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مقتل شاب أسود على يد الشرطة بطريقة وحشية في ممفيس الأمريكية يثير ضجة واسعة

الشرطة الأمريكية التي يذهب بعض أفرادها لتلقي التدريب في دولة الإحتلال الإسرائيلي. أثارت غضب الشارع الأمريكي من جديد

كتب الوطن
watan.com مقتل شاب أسود على يد الشرطة الأمريكية
مقتل شاب أسود على يد الشرطة الأمريكية

الوطن – أثار مقتل شاب أسود على يد الشرطة بطريقة وحشية في ممفيس الأمريكية. حالة من الغضب الشعبي والرسمي في أمريكا. في حادثة أعادت إلى الأذهان ما حصل من قبل مع جورج فلويد الذي كان يستغيث تحت أرجل الشرطة وتم خنقه في الشارع.

الشرطة الأمريكية التي يذهب بعض أفرادها لتلقي التدريب في دولة الإحتلال الإسرائيلي. أثارت غضب الشارع الأمريكي من جديد حيث لا يتوقف العنف واستخدام القوة المفرطة خاصة في التعامل مع منهم من ذوي البشرة السمراء والأجانب.

وقد عرضت مدينة ممفيس الأمريكية تسجيلًا مصورًا لسائق سيارة أسود يدعى “تاير نيكولاس” أثناء تعرضه للضرب المبرح على يد 5 من ضباط الشرطة بعد أن أوقفوا سيارته في وقت سابق هذا الشهر.

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وظهر نيكولاس، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، في التسجيل المصور وهو يصرخ، قائلًا: “أمي.. أمي” بينما كان الضباط الخمسة وجميعهم من أصحاب البشرة السوداء ينهالون عليه باللكمات والهراوات.

عرضت مدينة ممفيس الأمريكية تسجيلًا مصورًا لسائق سيارة أسود يدعى “تاير نيكولاس” أثناء تعرضه للضرب المبرح على يد 5 من ضباط الشرطة بعد أن أوقفوا سيارته في وقت سابق هذا الشهر.

وظهر نيكولاس، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، في التسجيل المصور وهو يصرخ، قائلًا: “أمي.. أمي” بينما كان الضباط الخمسة وجميعهم من أصحاب البشرة السوداء ينهالون عليه باللكمات والهراوات.

واندلعت الاحتجاجات تحت راية حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للظلم العنصري والتي بدأت في الولايات المتحدة ضد الشرطة الأمريكية. وانتشرت عالميًا في أعقاب مقتل جورج فلويد، في أيار/مايو 2020، وهو رجل أسود لقي حتفه بعد أن ظل ضابط شرطة من منيابوليس جاثمًا بركبته على رقبته لأكثر من 9 دقائق.

مقتل شاب أسود على يد الشرطة بطريقة وحشية في ممفيس الأمريكية

وقالت والدة القتيل إن ابنها كان على بعد حوالي 80 مترًا فقط من المنزل عندما تعرض للضرب.

وشوهدت محفة (نقالة) تصل بعد 19 دقيقة من وصول أول أفراد طواقم الطوارئ الطبية إلى مكان الواقعة.

وكان قد تم فصل الضباط بالفعل من إدارة الشرطة، في 20 كانون الثاني/يناير، بعد اعتدائهم على نيكولاس، في السابع من يناير، بزعم ارتكابه مخالفة مرورية. وتوفي نيكولاس متأثرًا بإصاباته بعد 3 أيام في المستشفى.

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ومع ظهور التسجيل المصور وبثه عبر وسائل الإعلام، مساء الجمعة، تجمعت مجموعة من المتظاهرين في ممفيس وهم يهتفون: “لا عدالة .. لا سلام”.

وسار عشرات المتظاهرين على طول الطريق السريع 55 وأغلقوا حركة المرور بالقرب من جسر على نهر المسيسبي إلى أركنسو. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “غاضب.. ويتألم بشدة” بعد مشاهدة التسجيل المصور.

ودعت عائلة نيكولاس وبايدن إلى أن تظل الاحتجاجات سلمية في ممفيس وهي مدينة يبلغ تعدادها 628 ألف نسمة 65 % منهم تقريبًا من السود. وأغلقت المدارس مبكرًا وألغيت المناسبات التي كانت مقررة اليوم السبت.

 

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