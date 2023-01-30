الوطن – الاحتجاجات في أمريكا مستمرة بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة بعد ضربه بشكل مبرح ووحشي كما ظهر في الفيديوهات التي انتشرت خلال الأيام الماضية وأثارت حالة من الغضب.

حيث تجمع الآلاف من المحتجين في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتجاج على مقتل رجل أسود وهو تايلور نيكولز. بعد نشر مقطع فيديو يوم الجمعة يظهر ضباط شرطة مدينة ممفيس بولاية تينيسي. وهم يضربون الرجل الأسود البالغ من العمر 29 عاماً. والذي توفي لاحقًا بعد ثلاثة أيام من عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت “مروعة”.

وبدأت الاحتجاجات في ميلووكي بولاية ويسكانسون ظهر يوم الأحد. حيث ذكرت صحيفة “ميلووكي جورنال سنتينل” أن “مجموعة كبيرة” من المتظاهرين ساروا في جميع أنحاء المدينة وتوقفوا لفترة وجيزة في قسم شرطة ميلووكي.

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وقالت منظمة بيسكونسن، التي شاركت في تنظيم الاحتجاجات، إنها تطالب بالعدالة لنيكولز وجميع ضحايا عنف الشرطة. وأضافت في بيان على موقعها على الإنترنت: “إننا نطالب بالمساءلة والشفافية من الشرطة”.

الاحتجاجات في أمريكا مستمرة بعد مقتل رجل أسود

وتحدثت قناة ABC 7 عن تجمع الآلاف من المحتجين في مدينة أوكلاند بولاية بكاليفورنيا بعد ظهر الأحد للمطالبة بالتغيير وإبعاد ضباط الشرطة عن سلطات المرور.

وقال مشروع ” مكافحة إرهاب الشرطة” في بيان على تويتر”التضامن من الخليج إلى تينيسي، نحن نطالب بتحقيق العدالة لنيكولز ومعاقبة أفعال الشرطة خارج نطاق إنفاذ القانون في كل مكان” .

وقد تم إيقاف نيكولز بسبب قيادته المتهورة في 7 يناير، يظهر مقطع فيديو ضباط شرطة ممفيس، وهم يسحبونه بقوة من سيارته ويدفعونه على الأرض، ويظهر في مقطع الفيديو أنه بعد محاولته الهرب، لامه العناصر وضربوه بهراوة وركلوه ولكموه لمدة 3 دقائق.

وتم طرد الضباط الخمسة المتورطين من القسم واتهموا بقتل نيكولز من الدرجة الثانية.

وقد تم التخطيط للاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات منذ يوم الجمعة لإظهار الدعم لقضية نيكولز والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد عنف الشرطة .

وتجمع المتظاهرون، السبت، في عدة مدن بما في ذلك فينيكس ( أريزونا) وبالتيمور ( ماريلاند) ودالاس ( تكساس)، ووفقًا لـ Liberation ، وهي مصدر إخباري يساري، تم التخطيط للاحتجاجات يوم الأحد في ألاسكا وإلينوي وكونيتيكت وفلوريدا وميسوري وبنسلفانيا.

وذكر الموقع أنه “يمكن للشعب فقط وضع حد لنظام إرهاب الشرطة الذي تتعرض له أمريكا السوداء. نحن بحاجة إلى التظاهر بأعداد ضخمة للمطالبة بالعدالة “.

كما ذكرت شبكة سي بي إس أنه تم التخطيط لاحتجاجات إضافية في نيويورك ونيوجرسي.