تعديلات جديدة في بطاقات الإقامة الدائمة “غرين كارد” في أمريكا

الوطن – تعديلات جديدة في بطاقات الإقامة الدائمة المعروفة باسم “غرين كارد” أقرتها الإداراة الأمريكية. حسب ما أفاد به بيان صادر من إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصميماً جديداً لبطاقات الإقامة الدائمة. والمعروفة أيضًا باسم “البطاقات الخضراء/ غرين كارد”. ووثائق تصاريح العمل (EADs) ، مضيفةً سلسلة من الإجراءات الأمنية الجديدة لوثائق الهجرة.

وسيتم إصدار البطاقات الجديدة من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) اعتباراً من يوم الاثنين. وستظل البطاقات القديمة صالحة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.

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وقال مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، أور جدو. في بيان وصل موقع الوطن نسخة منه: “توضح إعادة التصميم هذه التزام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية باتباع نهج استباقي ضد تهديد التلاعب الآمن بالوثائق والتزوير والاحتيال”.

وأضاف “التحديثات المتسقة لتأمين المستندات المستنيرة بمعرفتنا بأحدث أساليب الجهات الفاعلة السيئة وابتكار وبراعة موظفينا. تضمن استمرار سلامة المستندات الآمنة التي تصدرها وكالتنا.

بطاقات الإقامة الدائمة “غرين كارد” في أمريكا

تُعد بطاقات الإقامة الدائمة وبطاقات (EAD) بمثابة دليل على تصريح بالعمل في الولايات المتحدة للمهاجرين المؤهلين.

وتُمنح البطاقات الخضراء للمقيمين الدائمين بصفة قانونية. ومعظمهم مؤهل للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وتُمنح (EADs) للمواطنين الأجانب الذين يمكنهم العمل. ولكن ليس لديهم تأشيرة عمل مؤقتة، مثل طلاب التعليم العالي حديثي التخرج ومتقدمي طلبات البطاقة الخضراء وطالبي اللجوء واللاجئين.

ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، هناك ما يقرب من 13 مليون مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة.– انخفض هذا العدد بنسبة 1.7 في المائة من عام 2021 إلى عام 2022 حيث اختار المزيد من المقيمين الدائمين متابعة التجنس.

وستشتمل البطاقات الخضراء الجديدة و EADs على “عمل فني تفصيلي محسّن”. بالإضافة إلى ترقيات للصور الثلاثية الأبعاد والحبر المتغير بصريًا، وسيتغير ترتيب حقول البيانات من البطاقات الحالية.