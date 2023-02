غضب في مجلس النواب الأمريكي بعد إقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

الوطن – سادت حالة من الغضب في مجلس النواب الأمريكي بعد إقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. حيث ردت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) بغضب على الجمهوريين في الكونغرس خلال خطاب صاخب في قاعة مجلس النواب يوم الخميس. ردًا على تصويت لإقالة النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأعلنت النائبة التقدمية أمام أعضاء مجلس النواب أن الحزب الجمهوري “يستهدف النساء ذوات البشرة الملونة” بتصويته للإطاحة بعمر. والتي قال الجمهوريون إنها كانت بسبب تصريحات سابقة معادية لليهود ومعادية للولايات المتحدة.

كما اتهمت أوكاسيو كورتيز الحزب الجمهوري بالنفاق لرفع النائبة مارغوري تايلور غرين( جمهورية من جورجيا) إلى تكليفات لجنة رفيعة المستوى على الرغم من تاريخها الخاص في التصريحات المثيرة للجدل حول اليهود.

ووصفت كورتيز بعد فترة قصيرة من تصويت المجلس ( 218-211) إقالة عمر من اللجنة بأنها انعكاس للإرث “المقزز” بعد 11 أيلول / سبتمبر المتمثل في “الاستهداف والعنصرية ضد الأمريكيين المسلمين. “

وقالت: “أعتقد أن أحد الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها هنا هو أيضًا أحد الموروثات المثيرة للاشمئزاز بعد 11 سبتمبر. الاستهداف والعنصرية ضد الأمريكيين المسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية”.

ورفضت كورتيز مزاعم الجمهوريين في مجلس النواب بأن التصويت كان “متسقًا” مع موقفهم السابق بشأن سلوك نائبة مينيسوتا الديمقراطية. وتحدثت أوكاسيو-كورتيز أيضًا عن التهديدات السابقة لحياتها شخصياً من عضو زميل في الكونغرس هو النائب بول جوسار( جمهوري من أريزونا). الذي انتقده الكونغرس في عام 2021 لمشاركته “ميم” لشخصيات الرسوم المتحركة التي قتلت بعضها البعض والتي تضمنت تشبيهاً بكورتيز نفسها.

وسخرت كورتيز من انتقادات الجمهوريين ضد عمر بسبب الاستعارات المزعومة المعادية لليهود، مثل القول إنه تم شراء ودفع أجر الأعضاء من المؤيدين لإسرائيل من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وقالت إن العديد من الجمهوريين في اللجان استخدموا الكثير من الاستعارات عن اليهود.

وأنهارت النائبة التقدمية رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) على أرضية مجلس النواب يوم الخميس بعد التصويت على عزل عضوة الفرقة (السكواد) من لجنة الشؤون الخارجية .

وقالت طليب وهي تبكي: “أنا آسف جدًا يا أختي، لأن بلادنا خذلتك اليوم”.

وأضافت “الحزب الجمهوري يفعل الآن أفضل ما لديه، وهو تسليح الكراهية ضد امرأة مسلمة سوداء وجميلة”.

Rep. Rashida Talib tells Omar "our country is failing you today" by potentially removing her from the Foreign Affairs Committee

Talib has a breakdown and begins sobbing and yelling pic.twitter.com/RpaH7fapyw

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) February 2, 2023