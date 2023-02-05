تطبيق ”ركوة“ في تركيا يحل مشاكل السائحين والمقيمين

الوطن – انطلق قبل أيام في تركيا تطبيق جديد يحمل اسم ”ركوة“. ليكون صلة الاتصال والاعمال بين المقيمين العرب في تركيا والسائحين الذين يزورون تركيا سنوياً في مواسم مختلفة.

ويقيم في تركيا ملايين العرب الذين يحملون الجنسية التركية واللاجئين السوريين. كما يزور تركيا للسياحة والعلاج ملايين العرب سنوياً.

وقالت شركة “New Media Focus” التي أطلقت المشروع ان الهدف منه التغلب على أهم مشكلة يعاني منها المقيم والزائر والمهاجر إلى تركيا وهي اللغة. فمعظم الأترك لا يجيدون اللغة العربية أو الإنجليزية مما يشكل مصاعب وتحديات أمامهم.

- Advertisement -

وأضافت الشركة المؤسسة وهي رائدة في صناعة المحتوى العربي في المنطقة ان تطبيق ”ركوة“ يضم كافة الأعمال والخدمات العربية. على سبيل المثال وليس الحصر: مطاعم، أطباء، مدارس، مربيات أطفال، وكلاء عقاريون، سائقون. الخ الخدمات التي يقدمها المقيمون والمهاجرون العرب في تركيا.

ولا يقتصر تطبيق ”ركوة“ على مدينة اسطنبول التي تستقبل ملايين السائحين يوميا وفيها تواجد عربي كثيف. انما يغطي تطبيق ركوة الحديث كافة مدن ومحافظات تركيا.

ركوة و تسويق مجاني لمدة سنة

وعن كيفية التسجيل أوضحت الشركة المؤسسة ان التسجيل في التطبيق مجاني سواء لصاحب العمل أو المستخدم العادي.

وأضافت الشركة في بيانها الذي اطلع عليه موقع الوطن: ان أي صاحب عمل يستطيع أن ينشر عن أعماله وخدماته مجاناً ويستطيع التواصل مع الزبون مباشرة. ويستطيع أن يحدث كل التفاصيل عن عمله وساعات العمل ورفع الصور والفيديو ومراجعة تقييمات الزبائن لتحسين خدماته.

وأكدت الشركة أن تطبيق ركوة سيقدم كافة خدماته التسويقية مجاناً لمدن سنة وضمن خطط مدفوعة لكن بلا رسوم للسنة الأولى.

تقييم لأفضل الخدمات العربية

يذكر ان المقيمين والسائحين في تركيا يفتقرون لأي منصة إلكترونية تقوم بتقييم الأعمال والخدمات العربية. وهو الأمر الذي قد يضر بصاحب العمل الذي يحرص على تقديم أجود بضاعة أو خدمة أو قد يضر المستهلك الذي قد لا يحصل على ما يستحقه.

ويتيح تطبيق ”ركوة“ للمستخدمين بتقييم الأعمال والخدمات العربية بكل شفافية ووضوح، وتحرص إدارة تطبيق ركوة على مراجعة التقييمات والتأكد من هوية أصحابها. مع العلم ان التقييم متاح فقط للأعضاء المسجلين بهواتفهم أو بريدهم الإلكتروني وقد تم التحقق من وجودهم الحقيقي.

إعلانات مبوبة مجانية

وبسبب الحاجة الشديدة للمقيمين والمهاجرين إلى تركيا. يقدم تطبيق ركوة إعلانات مبوبة مجانية للأعضاء المسجلين. وتضم هذه الإعلانات اقساما مثل البيع والشراء للأشياء المستعملة والجديدة مثل سيارات وعفش الخ. وكذلك توفر عرض الوظائف المطلوبة وتعرض شققا للبيع واخرى للإيجار.

لزيارة موقع ركوة https://www.rakwa.com/