زلزال قوي في تركيا وقتلى وجرحى في تركيا و سوريا – فيديو

الوطن ـ زلزال قوي في تركيا وقع مساء الأمس هز جنوب تركيا وشمال سوريا أيضا. وراح ضحية الزلزال المدمر أكثر من 118 ضحية في تركيا وسوريا هذا على أقل تقدير وحتى كتابة هذا الخبر.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا. بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة(تسونامي).

وانهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا. والعديد من المدن السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا فجر اليوم الاثنين.

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وقال القيادي في الدفاع المدني التابع للمعارضة أبو محمد الإدلبي. إن ” عشرات المباني إنهارت في مناطق ريف حلب الشمالي. فقد إنهار أكثر من 20 مبنى في منطقة الجمعيات بمدينة جنديرس في ريف عفرين الغربي. كما انهارت مبان في منطقة الاتارب والباب وجرابلس بريف حلب الشرقي. إضافة إلى انهيار مباني في مدينة حارم بريف إدلب”.

وتابع أنه تم تسجيل “حصيلة أولية بمقتل 9 أشخاص بينهم 4 في مدينة عزاز وإصابة أكثر من 40 آخرين في عموم مناطق شمال سوريا “.

وأكد الادلبي أن”أغلب المباني التي إنهارت بسبب الزلزال جراء تصدعها وتأثرها بسبب القصف والعمليات العسكرية خلال الحرب التي شهدتها تلك المناطق”.

زازال قوي في تركيا والدول المحيطة بها

وقال الدكتور محمد الأحمد في مشفى حماة الوطني إن “مشفى حماة استقبل أكثر من 10 أشخاص بينهم ثلاثة في وضع حرج جراء إنهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الاربعين وسط مدينة حماة. كما تقوم فرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي بالبحث عن ناجين تحت الانقاض على الرغم من برودة الطقس”.

وفي محافظة حلب قال مصدر في شرطة حلب. إن العديد من المباني في أحياء حلب الشرقي تضررت جراء الزلزال وأن فرق الدفاع المدني والاسعاف تعمل على إزالة الانقاض وإنتشال العالقين”.

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري نقلت مصادر محلية أن عدد من المباني إنهارت في حي الرمل الجنوبي ودمسرخو مع وقوع عدد من الضحايا “.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن زلزالا بقوة 7ر7 وقع عند الساعة الرابعة و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في مساحة منطقة غازي عينتاب التركية.

وأظهرت لقطات فيديو خروج العديد من الأهالي الى الشوارع في سوريا ولبنان جراء الهزة الأرضية القوية الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.9 درجة هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين على عمق عشرة كيلومترات. وأعلن حاكم إقليم عثمانية التركي مقتل 5 بعد الزلزال وانهيار 34 مبنى.

وقدرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قوة الزلزال عند 7.4 قرب مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا. وأظهرت صور بثتها محطة تي.آر.تي الحكومية وقوع أضرار بالعديد من البنايات، وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج. وقال شاهد إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.

زلزال مدمر وصل لعدة دول عربية

الصباح سيكون مفجعاً ومؤلماً! مبانٍ دمرت بالكامل في #تركيا و #سوريا ولا ندري في أي الأماكن بعد! الآن يتم العثور على ناجين من تحت الركام #الزلزال سيرسم صباحاً مأساوياً يضاف لمآسينا.. قلوبنا مع المتضررين في #تركيا و #سوريا و #العراق و #لبنان الله يلطف بالجميع#earthquake #هزة_أرضية pic.twitter.com/F6SGaPaMfC — زينب عواضة (@Zeinab__Awada) February 6, 2023

وبحسب تقارير مراكز رصد الزلال، فإن الهزة شعر بها سكان فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وضربت هزة أرضية أخرى بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ. وقع الزلزال الساعة 04.36 بالتوقيت المحلي.

وبلغ عمق الزلزال 9.77 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي سوريا. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام “سانا” أن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

وأشارت “سانا” نقلا عن المركز الوطني للزلازل إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب عند الساعة 4:17 فجرا شمال لواء اسكندرون.

الهزة تصل إلى لبنان

إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن جميع سكان لبنان و سوريا شعروا بالهزة الأرضية، وأشارت إلى أن الأبنية تمايلت، وهرع المواطنون على أثر ذلك إلى الشوارع.

هذا وتناقل ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأضرار الأولية التي تسببت بها الهزة الأرضية. في حين تحدث البعض عن سقوط العديد من الأبنية في مدينة اللاذقية وحماة أيضا.

الجدير بالذكر أن هزة ارتدادية ضربت البلاد أيضا بحسب ما تداوله الناشطون على صفحاتهم. الأمر الذي دفع الناس إلى الخروج للطرقات خوفا من هزات ارتدادية أخرى أو من سقوط الأبنية.

وفي محصلة جديدة، أفادت صفحات التواصل الاجتماعي بسقوط العديد من الأبنية في محافظة اللاذقية السورية مع تضرر أخرى أيضاً.

وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الإثنين، إحاطة من والي غازي عنتاب عمر فاروق جوشقون حول الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت شدته 7.4 درجات. وخلال الاتصال تلقى الرئيس التركي إحاطة حول الزلزال.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم. أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال غرب تركيا. موقعا حوالى خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

في كانون الثاني/يناير 2020. ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ. ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.