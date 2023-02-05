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ضحايا زلزال تركيا في سوريا إرتفع إلى أكثر من 230 قتيلاً فيديو مرعب

زلزال تركيا تسبب في تصدع كبير بمدرج مطار هاتاي جنوب شرقي تركيا، وانقسم إلى نصفين حسب الفيديو.

كتب الوطن
watan.com ضحايا زلزال تركيا في سوريا إرتفع إلى أكثر من 230 قتيلاً
ضحايا زلزال تركيا في سوريا إرتفع إلى أكثر من 230 قتيلاً

الوطن – ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا في سوريا حسب ما كشف عن مسؤول كبير في قطاع الصحة التابع للنظام السوري في تصريحات للتلفزيون الرسمي. لأكثر من 230 قتيلاً و600 مصاب، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الإثنين 6 فبراير/شباط 2023.

بدورها أكدت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، فيما لا يزال الكثير من المواطنين السوريين عالقين تحت الأنقاض.

حيث قالت وسائل إعلام رسمية إن زلزالاً قوياً أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، فيما تصدّت فرق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع؛ بحثاً عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة.

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ينما قال الدفاع المدني السوري في شمال غرب إدلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة إن زلزال سوريا أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات في المناطق التي يعمل فيها.

كما قالت القوة المعروفة باسم الخوذ البيضاء في رسالة على تويتر: “لا توجد أرقام رسمية حتى الآن.. لكن أفادت أنباء بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والعديد منهم محاصرون تحت الأنقاض”.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا في سوريا إلى أكثر من 230 قتيلاً و600 مصاب

ومن ناحية أخرى. أظهر مقطع فيديو تضرر مدرج مطار مدينة هاتاي جراء زلزال تركيا. الذي امتد إلى سوريا ودول أخرى مجاورة، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وخلف مئات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة من البلدين. وفق حصيلة أولية أعلنت عنها السلطات الصحية في البلدين.

حسب الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. فإن زلزال تركيا تسبب في تصدع كبير بمدرج مطار هاتاي جنوب شرقي تركيا، وانقسم إلى نصفين حسب الفيديو.

بينما وقع انفجار في خط أنابيب غاز، الإثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا. بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة “إخلاص”.

حيث بثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية هناك، حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين. يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.

فيما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو. أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من زلزال تركيا الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، فجر الإثنين.

 

المصدر:تويتر - وكالات - الوطن
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