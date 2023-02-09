جورجينا عارية في السعودية .. تعري حلال! صورة

الوطن – جورجينا عارية في السعودية, أصبح خبرا عاديا بعد تغيير الكثير من القوانين من أجل عيون عشيقها اللاعب البرتغال رونالدو الذي استقر في السعودية بعد عقد عمل خيالي للإنضمام الى نادي النصر.

حيث تحرص عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، على متابعة أخبار الموضة وجديدها أولا بأول سواء عبر العروض المدفوعة أو في إطلالتها الشخصية. آخر ظهور لها كان على خلفية شراكة جمعتها مع دار “إليزابيتا فرانكي” للأزياء الفاخرة.

جورجينا عارية في السعودية و نجمة إليزابيتا فرانكي

تظهر جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو. في صورة مثيرة بعدما ارتدت فستانا من آخر إصدارت دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي.

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وفي سابقة لم تعهدها دار الأزياء الإيطالية التي تأسست عام 1998، اختارت إليزابيتا فرانكي هذه المرة اسمًا عالميًا كسفيرة للعلامة التجارية لتجسد فكرة الأنوثة الواثقة والواعية.

ستكون جورجينا رودريغيز نجمة دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي لربيع وصيف 2023. في حملة تسويقية سيتم عرض إصداراتها في جميع متاجر “إليزابيتا فرانكي” في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى إطلاق مخصص عبر وسائل الإعلام.

“كامرأة، تتفق جورجينا دائمًا مع عالمي، فهي تجسد النموذج المثالي للنساء اللائي ترتدين أزيائي”.. هكذا كان أول تعليق من مصممة الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي في كلمة أمام وسائل إعلام محلية بعد الإعلان عن شراكتها مع عارضة الأزياء الأرجنتينة.

وتابعت المصممة قائلةً: “الوعي الذاتي والإثارة القوية التي تظهر بها دومًا. مصحوبة برقي ومشبعة بلمسة من الخبرة العالمية. هذه هي قيم العلامة التجارية كما أبرزتها “بيناتي”. التي نجحت بشكل رائع في تصوير جميع مواطن القوة التي تميزت بها جورجينا رودريغيز في ملامحها وتعبيراتها”.

نيما بيناتي، هي المصورة المحترفة التي التقطت صور جورجينا رودريغيز المثيرة، في دار الأزياء التي تتخذ من بولونيا مقرا لها.