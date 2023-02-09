فتاة بملابس فاضحة داخل حرم المسجد النبوي وأمام المصلين (فيديو)

الوطن – هل تتخيل فتاة بملابس فاضحة داخل حرم المسجد النبوي في السعودية. والأمر عادي ولم يستطع الامن فعل أي شيء لهم بناء على التعليمات والقوانين الجديدة التي صدرت في عهد ولي عهد السعودية بن سلمان. حيث يرى ان هذا من باب التطور والرقي ومان عليه أجداده كان الجهل والتخلف.

فقد نشر الناشط تركي الشلهوب مقطع فيديو أثار حالة من الغضب بين النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي. وتظهر به فتاتان بملابس فاضحة داخل حرم المسجد النبوي وبل أمام المصلين.

وقال الناشط المعروف تركي الشلهوب بتغريدته التي اطلع عليها موقع الوطن ما نصه: “لاحظوا أن الفتيات المتبرجات هنا، لبسن العباءات بعد أن أمرهم رجل الأمن، كنَّ يحملنها بالحقيبة، هذا يعني أنهن يعرفن القوانين جيدًا.. وهذا دليل على أن الأمر مقصود!”

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وبذلك سد الباب على كل من سيخرج يبرر الفعل بأنه جهل بالقوانين والعادات والإسلام. كما قال مغرد سعودي بالرغم من التعليق. حيث قال مبررا:”دخلوا بجهل وتم إخراجهم بعد ذلك ، والاصل في التعامل بالحسنى واللطف مع البشر ، ولعل ذلك يكون سبب في اسلامهم ؟ اهم شئ ما يكون فيه دبكه عند المسجد”.

فتاة بملابس فاضحة داخل حرم المسجد النبوي

لاحظوا أن الفتيات المتبرجات هنا، لبسن العباءات بعد أن أمرهم رجل الأمن، كنَّ يحملنها بالحقيبة، هذا يعني أنهن يعرفن القوانين جيدًا.. وهذا دليل على أن الأمر مقصود! pic.twitter.com/UIYpuvWhty — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 9, 2023

وحاولت إدارة المسجد النبوي تبرير ما حصل. ونشر الشلهوب بيان الإدارة حيث قال بتغريدته ما نصه: “شؤون المسجد النبوي قالوا في بيانهم أن الأمر ليس مقصودًا؛ لأن الفتاتين غير مسلمات ولا يعرفن بالقوانين، ولكن الفيديو يظهر كذب هذا الادعاء؛ بالفيديو يتضح أنهن كانتا تحملان العباءة في الحقيبة، ولبسنها بعد أن أوقفهما رجل الأمن!!”

شؤون المسجد النبوي قالوا في بيانهم أن الأمر ليس مقصودًا؛ لأن الفتاتين غير مسلمات ولا يعرفن بالقوانين، ولكن الفيديو يظهر كذب هذا الادعاء؛ بالفيديو يتضح أنهن كانتا تحملان العباءة في الحقيبة، ولبسنها بعد أن أوقفهما رجل الأمن!! pic.twitter.com/xhlzmaSRrg — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 9, 2023

وأضاف في تغريدة ثانية أن هذا الأمر لم يكن الأول. حيث قال بتغيدة اطلع عليها موقع الوطن ايضا ما نصه: “قبل شهر أيضًا شوهد مجموعة من “السيّاح” الهنود من أصحاب الديانة السيخية في ساحات المسجد النبوي.. ابن سلمان ألا يخشى غضب الله؟”

يذكر انه في السابق وقبل تولي ابن سلمان مقاليد الحكم في السعودية كان يمنع على غير المسلمين دخول مكة والمدينة. وكانت هناك في السابق مكتوب على لوحات الطريق المؤدي إلى المدينة المنوّرة: “للمسلمين فقط”. إلا أن ولي عهد السعودية أمر بإزالتها. ويسمح للكل بزيارة الأماكن المقدسة.

وعلق ناشط آخر على من يبرر هذا الفعل بقوله ما نصه: “التدرج ,, اليوم متبرجة دخلت بجهل واخرجت بلطف وغدا عشر متبرجات وبعدها 100 وتصير تقول عادي سياح وبعد عشر سنوات او عشرين تكون تحت قبرك يحاسبك الله علي كل محاولة تبرير 🙂 وهذه هي الدنيا لا تنفعك وقتها وطنية ولا ربحت دفاعك عن الاسلام ,, الله يهديك”