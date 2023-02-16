الوطن – كشفت بعض المصادر عن سر إختفاء أيهم العمري و راشد الصبح في الأردن. الحادث الذي شغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن بشكل عام. وأثار الكثير من التساؤلات في الشارع.

والطالبان المختفيان، أيهم وراشد، زميلان يدرسان في المدرسة ذاتها في إربد الأردن. وقد اختفيا بعد مدة قصيرة من ملاحظة والد أحد الطالبين، تصرفات غريبة على ابنه.

وبحسب وسائل إعلام محلية. شكك والد أحد الطالبين “أيهم” بأن السبب وراء اختفاء نجله، “رسالة” تعود لكتاب يحمل عنوان “الأب الغني والأب الفقير”.

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ويناقش الكتاب كيف يمكنك أن تحصل على الثروة والمال عن طريق سلك طرق الأعمال التجارية من خلال تقديمه أمثلة من حياة الكاتب.

وقال والد أيهم، إن ابنه يدرس في الصف العاشر بإحدى المدارس هو وصديقه (الطالب المختفي الآخر). لافتا إلى أن تصرفات ابنه كانت طبيعية حتى قبل شهرين من واقعة الاختفاء. بعد أن بدأ نجله ينفر من المدرسة ولا يتابع دروسه.

وأضاف أن أيهم فاجأه بعد ذلك بفترة بعدم رغبته في متابعة الدراسة. قائلا له إن “المدارس تخرج موظفين”، وهو لا يريد وظيفة يأخذ منها راتبا، بل يريد أن يمتلك ثروة دون شهادة دراسية.

سر إختفاء أيهم العمري و راشد الصبح في الأردن

وفي التفاصيل، أوضح الأب أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لم يعد ابنه من المدرسة. ليتلقى اتصالا من والد راشد، يسأله بدوره إن كان راشد في منزلهم. وليبلغه أن أيهم وراشد لم يذهبا إلى المدرسة في ذلك اليوم.

وتابع أنه بعد ذلك تلقى اتصالا من زميل أيهم وراشد في المدرسة. يخبره فيه أن أيهم وراشد أعطياه رسالة وأوصياه أن يسلمها لوالديهما ليلا.

وأضاف والد أيهم، أن الرسالة كانت مكونة من 4 صفحات. حيث كتب كل من أيهم وراشد في الرسالة أنهما قاما بقراءة كتاب “الأب الغني والأب الفقير”، وأعربا بعدها عن رغبتهما في جني المال والثروة.

بدوره، كشف الصحافي عمر الدهامشة، عبر حسابه في “تويتر”. مضمون الرسالة التي خلفها الطالبان. لافتا إلى أن “الطالبين أكدا في الرسالة نيتهما العودة، بعد أن يجمعا ثروة وينجحا في الحياة”، وفق تعبيرهما.

وأكد أن عائلة الطالبين لا تزال تناشد من لديه أي معلومات عن مكان أيهم وراشد أن يبلغهما.