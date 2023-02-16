فيديو مؤثر شاب تركي يفاجئ أهله باتصال بعد أكثر من 260 ساعة تحت الأنقاض

الوطن – فيديو مؤثر ومبكي لشاب تركي صدم أهله بإتصاله بهم بعد إعتقادهم إنه توفي تحت الأنقاض لأكثر من 260 ساعة. وفقدوا الأمل بنجاته بعد كل هذه المدة تحت الأنقاض. ولكنها مشيئة الله فوق كل شيء.

ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة. مقطع فيديو لاتصال الشاب عبد القادر مصطفى وقريبه ويدعى “قدير” الذي لم يصدق أنه يتحدث معه. وأنه لا يزال على قيد الحياة. وبادر إلى سؤاله عن هويته للتأكد من أنه يتحدث معه بالفعل، وقد جرى إخراجه من أسفل الركام.

وقال الشاب التركي: “أنا بخير، لا يوجد أي مشكلة، الآن نحن متجهون إلى مستشفى تعليمي على ما أظن، وسيرشدونك إلى المكان المناسب، ولا توجد أي مشكلة أبداً”. وسأل قدير: “هل أنت أخونا عبد القادر؟”.

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فرد عبد القادر: “تماماً تماماً، روحي فداك، لكن ماذا تفعل أمي، وهل نجوا جميعاً؟”. فرد قدير: “جميعهم بانتظارك.. وجرى إنقاذهم”.

وتم نقل شاب تركي، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، إلى المستشفى لإجراء فحوصات كاملة، حيث كان يعاني من إعياء شديد نتيجة قضائه الأيام الماضية تحت الأنقاض.

فيديو مؤثر شاب تركي بعد أكثر من 260 ساعة تحت الأنقاض

Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة التركي اتصالاً بالطفل عثمان حلبية، الذي انتشل حياً من تحت الركام بعد مضي 260 ساعة على الزلزال في مدينة هطاي.

وقال قوجه عبر تغريدة: “عثمان البالغ 14 عاماً بيننا مجدداً، بعد جهود جبارة عقب 260 ساعة من الزلزال”.