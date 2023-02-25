السبت, فبراير 25, 2023
الرئيسيةتقاريرعاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة تقطع الكهرباء - فيديو

عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة تقطع الكهرباء – فيديو

كتب الوطن
watan.com عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة تقطع الكهرباء
عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة تقطع الكهرباء

الوطن – عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة للولاية الأمريكية التي تعتبر أكثر ولاية معتدلة مناخيا ويقصدها الكثير من المهاجرين ومنهم العرب.

حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس أنجليس السبت. مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع 5. وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة. بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس أنجليس ومحيطها بسبب الفيضانات.

عاصفة ثلجية في كاليفورنيا

- Advertisement -spot_img

وفي شمال كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان العاصمة ساكرامنتو من السفر‭ ‬في الفترة من الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر: “التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية!”.

وستجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب الأحد، رياحا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في وادي ساكرامنتو. وتم إغلاق متنزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

زنشر الكثير من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعض الفيديوهات والتغريدات التي استغرب بها الكثير منهم حالة الطقس في كاليفورنيا.

 

اقرأ أيضاً
تقارير

تفاصيل جديدة عن مقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي في أمريكا

أخبار

تعديلات جديدة في بطاقات الإقامة الدائمة “غرين كارد” في أمريكا

تقارير

مقتل شاب أسود على يد الشرطة بطريقة وحشية في ممفيس الأمريكية يثير ضجة واسعة

أخبار

العثور على مطلق النار في لوس أنجلوس ميتًا.. وبايدن يأمر بتنكيس الأعلام (فيديو)

أخبار

بعد إرتفاع الإصابات أمريكا تمدد حالة الطوارئ الصحية

أخبار

إخلاء البيوت في كاليفورنيا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية (فيديو)

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

زلزال يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان وتحذيرات من هزات جديدة

كارثة صعوبة دفن الموتى تفاقم كارثة الزلزال في تركيا

فيديو مؤثر شاب تركي يفاجئ أهله باتصال بعد أكثر من 260 ساعة تحت الأنقاض

سر إختفاء أيهم العمري و راشد الصبح في الأردن؟

مصرع عريس مدينة قنا وإصابة عروسه بطريقة مروعة بسبب الرومانسية المفرطة

أردوغان مشغول بالكارثة والمعارضة مشغولة بالانتخابات

أمريكية متهمة بجريمة قتل وتقطيع تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

بلومبرج: التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى بـ5 سنوات.. وسيناريو رمضان قاتم

منوعات

أمريكية متهمة بجريمة قتل وتقطيع تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

جورجينا عارية في السعودية .. تعري حلال! صورة

فيديو غير أخلاقي يوصل راقصة مصرية شهيرة الى السجن

منى العمدة تكشف حقيقة الفيديو المتسبب في وقف برنامجها!

الكويت تعدم المدرس المصري المتحرش بالأطفال

ملكة جمال البحرين بالمايوه البوركيني على إعتبار انه “إسلامي”

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة