عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة تقطع الكهرباء – فيديو

الوطن – عاصفة ثلجية في كاليفورنيا غير مسبوقة للولاية الأمريكية التي تعتبر أكثر ولاية معتدلة مناخيا ويقصدها الكثير من المهاجرين ومنهم العرب.

حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس أنجليس السبت. مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع 5. وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة. بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس أنجليس ومحيطها بسبب الفيضانات.

32 outside, 2 ft of snow, guess where I’m at? NY? Minnesota? Colorado? Nope, San Bernardino, California. You read that right I’m in “warm SuNny Southern California!” pic.twitter.com/2B103V25yf — Ray on Display (@ray_display) February 25, 2023

وفي شمال كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان العاصمة ساكرامنتو من السفر‭ ‬في الفترة من الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر: “التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية!”.

وستجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب الأحد، رياحا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في وادي ساكرامنتو. وتم إغلاق متنزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

زنشر الكثير من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعض الفيديوهات والتغريدات التي استغرب بها الكثير منهم حالة الطقس في كاليفورنيا.

Snow right down to the California beaches! This is in the far northwest part of the state as a strong and cold weather system slides across CA #cawx pic.twitter.com/Quhj1YmzCE — Steve Glazier (@SteveGlazier) February 24, 2023