حظر Apple Watch المحتمل: ما تحتاج إلى معرفته؟

الوطن – في حال فاتتك عناوين الأخبار، فهناك فرصة لحظر Apple Watch في الولايات المتحدة. حيث أيد الرئيس جو بايدن حكمًا صادرًا عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية يمكن أن يحظر الاستيراد من ساعات Apple الذكية. مما لا يثير الدهشة، أن عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له يقاوم بشكل كبير.

إذن ما الذي تتهم به شركة Apple بالضبط، وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

حظر Apple Watch: ما الذي تتهم به Apple ؟

عادة، يتم حظر منتجات مثل الساعات الذكية فقط إذا كانت تشكل خطرًا صحيًا على المستخدمين. هذا بالتأكيد ليس هو الحال مع Apple Watch. بدلاً من ذلك، زعمت شركة ناشئة تدعى AliveCor أن Apple قد انتهكت براءات الاختراع المتعلقة بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب في نماذج معينة.

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أخبرت AliveCor The Hill أنها شاركت تفاصيل حول تقنية ECG القابلة للارتداء مع Apple في عام 2015. بدأت الأمور بشكل جيد بين الاثنين، وأصدرت AliveCor ملحق ECG لـ Apple Watch. كانت شاشات تخطيط القلب موجودة على أفضل الساعات الذكية لفترة من الوقت – يمكن استخدامها لاكتشاف مشاكل القلب، ولكن أيضًا لتتبع إيقاع قلبك ونشاطه الكهربائي.

ومع ذلك، ورد أن الأمور ساءت عندما أضافت Apple شاشة ECG الخاصة بها على Apple Watch Series 4، وحظرت تطبيقات مراقبة معدل ضربات القلب التابعة لجهات خارجية، مثل AliveCor. تقول AliveCor إن هذه الخطوة في عام 2018 أضرت بمبيعات ملحق KardiaBand Apple Watch.

قال الرئيس التنفيذي لشركة AliveCor، بريا أباني، لصحيفة The Hill، “لقد توصلنا إلى تقنيات جديدة، وبدلاً من أن يسمح لنا النظام البيئي بالازدهار والاستمرار في البناء على رأس الابتكارات التي لدينا بالفعل، Apple تقطعنا مقدمًا، وتسرق تقنيتنا، وتستخدم قوتها الأساسية لتوسيع نطاقها، والآن يقول بشكل أساسي إنه تم تحجيمه بحيث لا يمكن قطعه.

نتيجة لذلك، اتخذت AliveCor إجراءات قانونية ضد Apple. في عام 2021، قدمت العلامة التجارية شكوى إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) – وهي كيان مستقل يحلل قضايا التجارة مثل هذه. اتهمت AliveCor شركة Apple بنسخ براءات اختراعها، وحكم مركز التجارة الدولية لصالح AliveCor.

فرض مركز التجارة الدولية حظرًا على استيراد ساعات Apple Watch المجهزة بتخطيط القلب (وهذا يشمل Apple Watch 4 و Apple Watch 5 و Apple Watch 6 و Apple Watch 7 و Apple Watch 8 و Apple watch SE E e)، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

حققت Apple انتصارًا قانونيًا أيضًا

لا داعي للذعر، لا يزال بإمكانك شراء واستخدام ساعة Apple Watch الخاصة بك. لا شيء يتغير في المستقبل المنظور. وفقًا لرويترز ، تشارك AliveCor حاليًا في استئناف منفصل أمام مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) التابع لوزارة التجارة، والذي حكم بأن براءات اختراع الشركة الناشئة في قضية مركز التجارة الدولية غير صالحة. كما أوضحت The Register ، أثبتت Apple بالفعل أنها كانت تعمل على تقنية ECG الخاصة بها قبل تقديم براءة اختراع AliveCor.

هذا يعني أنه سيتعين على محكمة الاستئناف الفيدرالية معالجة هذا النزاع قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى قضية مركز التجارة الدولية. الجدول الزمني النموذجي لهذه الحالات هو 12 إلى 18 شهرًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم حلها حتى عام 2024.

حظر Apple Watch: ما مدى احتمالية ذلك ؟

لن تواجه Apple Watch حظرًا على الاستيراد لبعض الوقت، لذلك من المحتمل أنه عند إصدار Apple Watch Series 9 المشاع، سيظل المستخدمون في الولايات المتحدة قادرين على شرائه. من المحتمل أيضًا أن تبحث Apple في عدد من الطرق الأخرى لمنع الحظر.

قال AliveCor إنهم منفتحون على تسوية. جادلت شركة Apple بأنها ليست ملزمة بالسماح للشركات الأخرى باستخدام نظامها الأساسي.

نزاعات براءات الاختراع معقدة إلى حد ما. ولكن لسوء الحظ بالنسبة لفريق AliveCor القانوني من Apple. ليست الشركة الوحيدة التي تسعى إلى فرض حظر على استيراد ساعات Apple.

كما اتهمت شركة Maded-tech Masimo شركة Apple بانتهاك خمسة من براءات الاختراع الخاصة بها بناءً على قياس التأكسج النبضي ؛ وسيتخذ مركز التجارة الدولية في أيار/مايو قرارا بشأن ما إذا كان هذا يستدعي فرض حظر على الاستيراد.

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