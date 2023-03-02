شرطة لوس أنجلوس لن ترسل ضباطا مسلحين إلى 28 نوع من هذه المكالمات

الوطن – أصدرت النقابة التي تمثل ضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس قائمة بالدعوات للخدمة التي تعتقد أنه يمكن التعامل معها من قبل المستجيبين غير المسلحين.

حيث أصدرت رابطة حماية شرطة لوس أنجلوس قائمة من 28 مكالمة محتملة يمكن أن تستدعي استجابة بديلة من الضباط العزل أو مقدمي الخدمات، بدلاً من استجابة الشرطة المسلحة النموذجية.

وقال كريج لالي، رئيس رابطة حماية شرطة لوس أنجلوس، إن ضباط الشرطة غالبًا ما يتم إرسالهم للرد على الكثير من المكالمات التي ستكون أكثر ملاءمة لمقدمي الخدمات غير المسلحين.

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وقالت النقابة إنها تعمل بشكل تعاوني مع مدينة لوس أنجلوس لتطوير القائمة ومن المقرر أن تعلن رسميًا عن المقترحات يوم الأربعاء.

القائمة الكاملة التي أقرتها شرطة لوس أنجلوس

1. التشرد غير الإجرامي و/أو غير العنيف ونوعية المكالمات المتعلقة بالحياة

2. مكالمات الصحة العقلية غير الجنائية

3. اضطرابات الأحداث غير العنيفة أو استدعاءات الأحداث الخارجة عن سيطرة الوالدين ؛ (لن تذهب إلى المدرسة)

4. المكالمات إلى المدارس ما لم تبدأ إدارة المدرسة دعوة لاستجابة الشرطة للطوارئ أو تقديم إخطار إبلاغ إلزامي

5. انتهاكات النظام الصحي العام

6. دعوات غير عنيفة للخدمة في حدائق المدينة

7. تحت تأثير المكالمات (الكحول و/أو المخدرات) حيث لا توجد جريمة أخرى قيد التنفيذ.

8. فحص حالة معينة للإطمئنان عليها • غير جنائية • طلب زيارة من الأطباء/المستشفيات.

9. حوادث المركبات غير المميتة • وثيقة الهوية الوحيدة/غير الجنائية. الأضرار التي لحقت بالممتلكات فقط (بما في ذلك ممتلكات المدينة)، والمنازعات اللفظية التي تنطوي على تصادمات مرورية غير مصابة، ورفض مشاركة بطاقة الهوية في حوادث المرور.

10. مخالفات وقوف السيارات 11. سحب ممر. 12. المركبات المهجورة. 13. شخص يلقي القمامة.

14. شكاوى الكلاب الشريرة والخطيرة حيث لا يوجد هجوم مستمر

15. دعوات للخدمة لضوضاء عالية أو موسيقى صاخبة أو مكالمات «حفلة» مجهولة الهوية أو ليس لها ضحية

16. منازعات المالك/المستأجر

17. التسكع/التعدي على ممتلكات الغير دون أي مؤشر على وجود خطر

18. الرمز 30 رد الإنذار (باستثناء 211 إنذار صامت).

19. التخلص من الحقن 20. DOT احتياطي 21. تنظيف مخيمات المشردين، ما لم يتم طلب الضباط أو جدولتهم مسبقًا 22. المخدرات المسموح بها 23. البيع غير القانوني.

24. المقامرة غير القانونية 25. الألعاب النارية 26. التغوط/التبول في الأماكن العامة 27. الشرب في الأماكن العامة

28. ظروف مشبوهة – جثة محتملة، حيث لا يوجد مؤشر على وجود تلاعب.

النقابة ونقاش مستمر

قال ممثلو النقابة إن وضع بروتوكول استجابة غير مسلحة سيساعد في «نقص الموظفين المزمن» في إدارة شرطة لوس أنجلوس ويسمح للشرطة بالتركيز على الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقالت النقابة أيضًا إن هذه التغييرات يمكن أن تخفف من مخاوف عامة الناس بشأن استجابة الضباط المسلحين لأي وجميع الدعوات للخدمة.

إن قرار تقليص الردود المسلحة من قبل الضباط المحلفين هو نهج شرطي بديل تم نشره في مدن كبرى أخرى إلى مستويات متفاوتة في أعقاب الاضطرابات المدنية واسعة النطاق التي سببتها عمليات القتل المميتة التي قامت بها الشرطة للمدنيين.

في عام 2020، بعد أسابيع من المظاهرات حول مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة مينيابوليس، أعلن عمدة سان فرانسيسكو لندن بريد. أن المكالمات غير الجنائية سيتم التعامل معها من قبل «محترفين مدربين وغير مسلحين» بدلاً من ضباط شرطة مسلحين. قيل إن هذا البرنامج تم تصميمه على غرار برنامج مماثل تم إنشاؤه بالفعل في يوجين، أوريغون.

وأيضا في ولاية فرجينيا، استجاب الضباط المسلحون بشكل أقل تكرارًا لحالات الطوارئ الصحية العقلية منخفضة المخاطر. لصالح «فرق الرعاية المجتمعية» المكونة من الشرطة والمتخصصين في الصحة العقلية، وفقًا لـ NPR.

وقالت نائبة رئيس النقابة في لوس أنجلوس، جيريتا ساندوز، إن الوقت قد حان الآن «لشمر سواعدنا» والبدء في تنفيذ نموذج بديل لاستجابة الشرطة.

وقال ساندوز في بيان صحفي «نحن مستعدون للدخول في حوار عاجل لاتخاذ إجراء» مضيفا أن الوقت قد حان «لإنهاء النقاش» بشأن الموضوع.

وافقت النقابة على التوقف عن تقديم رد الشرطة المحلف على الشكاوى المدرجة في القائمة، وقالت إنها ستعمل مع المدينة وقسم الشرطة لوضع بروتوكولات إذا أصبح الرد المسلح ضروريًا بعد نشر أول رد غير مسلح بالفعل.

قال لالي إنه من المهم أن تكون القائمة الأولية للمكالمات «قوية».