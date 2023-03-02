كاليفورنيا ترفض مجددا الإفراج عن سرحان سرحان المدان بقتل السيناتور كنيدي

الوطن – الإفراج عن سرحان سرحان، الرجل المدان بتهمة إطلاق النار على السيناتور روبرت ف. كنيدي قبل 55 عاما. يعتبر فيما يبدو من المحرمات في لوس أنجلوس. حيث تم رفض إطلاق السراح المشروط يوم الأربعاء من قبل لجنة في ولاية كاليفورنيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض قضية سرحان للمراجعة بعد أن أوصت لجنة أخرى بالإفراج المشروط بالإفراج عنه في عام 2021.

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج عن سرحان سرحان

ورفض الحاكم غافن نيوسوم هذه التوصية في يناير 2022، بحجة أن سرحان لا يزال يشكل تهديدًا للسلامة العامة.

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وقال نيوسوم في ذلك الوقت: ” اغتيال السيد سرحان للسيناتور كنيدي من أكثر الجرائم شهرة في التاريخ الأمريكي”. “السيد سرحان قتل السيناتور كنيدي خلال موسم مظلم من الاغتيالات السياسية، بعد تسعة أسابيع فقط من مقتل الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وأربع سنوات ونصف بعد مقتل شقيق السيناتور كنيدي، الرئيس جون ف. كنيدي”.

وبحسب ما ورد، اغتال سرحان (78 عامًا) روبرت ف.كنيدي في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس في 5 يونيو 1968.

وكان كنيدي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من نيويورك الذي كان في خضم حملة رئاسية، قد ألقى لتوه خطاب النصر في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للرئاسة في كاليفورنيا.

وحكم قاض في البداية على سرحان بالإعدام، ولكن تم تخفيف عقوبته إلى مدى الحياة في عام 1972 عندما حظرت كاليفورنيا لفترة وجيزة عقوبة الإعدام.

المحامي يعترض

وقدم محامي سرحان ” إحضار قضائي” في سبتمبر الماضي، بحجة أن رفض حكومة نيوسوم الإفراج المشروط عن موكلها كان “إساءة تقدير”.

تم عرض مقطع فيديو لسرحان في مؤتمر صحافي بعد تقديم هذا الطلب والذي اعتذر فيه. وقال سرحان في سبتمبر الماضي: “لتحويل هذا الثقل إلى شيء إيجابي. كرست حياتي لتحسين الذات، وتوجيه الآخرين في السجن حول كيفية عيش حياة سلمية تدور حول اللاعنف”.

وأضاف “من خلال القيام بذلك، أضمن عدم وقوع أي شخص آخر ضحية لأفعالي مرة أخرى، وآمل أن يكون لها تأثير على الآخرين”.