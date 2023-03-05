الملكة رانيا تودع الأميرة إيمان بمقطع فيديو مؤثر

الوطن – نشرت الملكة رانيا مقطع فيديو مؤثر للحظات اعتبرها البعض لحظات وداع الأميرة إيمان بعد الإعلان عن موعد عقد قرانها المنتظر.

حيث أعلن الديوان الملكي الأردني الأحد موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وذلك من خلال بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء فيه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه. عقد قران إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس. في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

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وأضاف البيان: “الديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. والملكة رانيا العبد الله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة. ليتمنى للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء”.

الملكة رانيا تنشر فيديو الأميرة إيمان

ومن جانبها. شاركت الملكة رانيا العبد الله أرق أحاسيسها وعواطفها تجاه ابنتها. معلنة فرحتها التي لا توفِّيها الكلمات حقها، لعقد قران ابنتها. وذلك من خلال مقطع فيديو بدأ بولادتها الأميرة إيمان ويمر كشريط الذكريات لأحلى فترات عمر ابنتها وهي تكبر يوماً بعد يوم في ظلها.

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وكتبت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.