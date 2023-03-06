الإثنين, مارس 6, 2023
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قلق على صحة أحمد السقا بعد هذا الظهور (فيديو)

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة السقا الجديدة في المسلسل.

كتب الوطن
watan.com صحة أحمد السقا
صحة أحمد السقا

الوطن- قلق على صحة أحمد السقا من قبل جمهوره الواسع. بعد ظهوره الأخير في مقطع فيديو له انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أثار النجم المصري أحمد السقا قلق محبيه عليه بعد ظهوره بشكل غريب في لقطات من إعلان مسلسل “الكبير أوي 7″، الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم المصري خلال مشاركته كضيف شرف في حلقات “الكبير أوي 7” مع النجم أحمد مكي. بشخصيته الحقيقة، وظهر في الإعلان بشكل مختلف. وهو ما أثار قلق الجمهور الذي استغرب شكله، معربين عن قلقهم على حالته الصحية.

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة السقا الجديدة في المسلسل. متسائلين ما إذا كان تغيير شكله ليتماشى مع أحداث المسلسل أم أنه فعلاً مريض بسبب شحوب وجهه ونحافته.

قلق على صحة أحمد السقا من قبل محبيه بعد هذا الظهور

وأظهر الإعلان التشويقي للمسلسل مفاجآت عدة. أبرزها السقا الذي ظهر كضيف شرف. وقد تم تصوير المشاهد داخل إسطبل للخيول، ويبدو أنه سيظهر بشخصيته الحقيقية. كما ظهرت النجمة نور اللبنانية كضيفة شرف بشخصية خبيرة علاقات زوجية.

والمشهد الأبرز كان محاولة رحمة أحمد بشخصية “مربوحة” تقليد رقصة النجمة اللبنانية ميريام فارس المثيرة للجدل بأغنية كأس العالم- قطر 2022 “تيكي تاكا”.

المصدر:فيسبوك - الوطن
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