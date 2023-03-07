الثلاثاء, مارس 7, 2023
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ابنة كريستيانو رونالدو أصبحت سعودية (فيديو)

كتب الوطن
watan.com كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

الوطن – ابنة كريستيانو رونالدو أصبحت سعودية فيما يبدو بعد ظهور مقطع فيديو لها وهي تتحدث العربية بلهجة أقرب إلى اللهجة السعودية.

وألانا مارتينا المولودة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ابنة رونالدو نجم النصر السعودي من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز. وتعيش مع أسرتها في الرياض حاليًا بعد الانتقال إلى النصر السعودي نهاية العام الماضي.

وظهرت ألانا مارتينا البالغة من العمر نحو 6 سنوات. وهي تنطق أيام الأسبوع بالعربية وعلى الطرف الآخر هاتف محمول في يد والدتها جورجينا بعدما حفظت النطق بالعربية.

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ويبدو أن عائلة رونالدو اندمجت في المجتمع السعودي. بعد نحو 3 شهور من انتقاله إلى النصر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022 في قطر.

ابنة كريستيانو رونالدو أصبحت سعودية (فيديو)

وبدا رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا سعيدًا بزيادة انسجامه مع النصر. بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 3-صفر على ضمك، الأسبوع الماضي، ليساهم في 10 أهداف للفريق متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتجاوز الهداف البرتغالي بداية صعبة في مغامرته الجديدة. ليرفع رصيده الآن إلى 8 أهداف في 6 مباريات. كما صنع هدفين، وذلك قبل مباراة قمة أمام الاتحاد في جدة في قمة الجولة المقبلة التي قد تؤثر في صراع اللقب.

ورغم انضمامه للنصر في النصف الثاني من الموسم. عقب إنهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد. أصبح رونالدو على بعد 5 أهداف من زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 13 هدفًا، والذي سيغيب بضعة أسابيع للإصابة.

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