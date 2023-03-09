أول فتاة من سلطنة عمان تمارس الرقص المحرم – تقرير “سي أن أن”

الوطن – نشر موقع سي أن ان الأمريكي تقريرا عن أول فتاة من سلطنة عمان تمارس الرقص المحرم في الدول الخليجية خاصة. والذي وصل إلى العالم العربي بشكل كبير حيث انتشر في أكثر من دولة ومنها السعودية والإمارات والأردن ومصر.

الوطن إطلع على التقرير وينقله لكم كما تم نشره في موقع سي أن أن وقام موقع صحيفة الوطن بتجرمته.

في صورتها المضاءة بنور الشمس لمدربة الرقص على العمود نسيبة المسكري. تصنع المصورة العمانية المولودة في المملكة المتحدة إيمان علي، تشبيهًا بصريًا جذابًا بين قوة جسد المسكري وجبال الحجر في الخلفية. تمتد برشاقة أفقيًا من قطبها، وتتماشى مع القمم فوق مسقط. وهو خط سائل واحد عبر مستوى الصورة.

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بدأت إيمان التي تعمل حاليًا بين عمان والبحرين، في ممارسة الرقص على العمود أثناء إقامتها في لندن منذ سنوات. وأوضحت عبر البريد الإلكتروني أنها أرادت مقابلة المسكري وتصويرها على وجه الخصوص بعد سماعها عن الاستوديو الخاص بالمدرب Rock & Rhythm.

المصورة إيمان معجبة بكل فتاة شجاعة

قالت المصورة إيمان: «إنني منجذب إلى النساء ذوات التفكير المماثل اللائي لا يخشين أن يكونوا على طبيعتهن».

وأوضحت أنه على الرغم من أن الرقص على العمود أصبح شكلاً شائعًا من أشكال اللياقة البدنية في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين. إلا أن وجود مثل هذا الاستوديو في الدولة الخليجية «أمر غير معتاد للغاية».

«أنا معجبة بشجاعتها في جلب رياضة تحتفل بالشهوانية الأنثوية إلى بيئة أكثر تحفظًا. وأنها مستوحاة من الطريقة التي تساعد بها النساء على الشعور بالثقة والتمكين من أجسادهن».

الصورة المذهلة هي جزء من سلسلة إيمان التأملية حول الحياة في سلطنة عمان. «الأرض ستموت إذا توقفت الشمس عن تقبيلها». وهي جزء من مشروع عالمي من منصة NFT Obscura حيث وثق ما يقرب من 140 مصورًا الحياة المعاصرة خلال نفس الشهر.

وأوضحت أن مساهمة إيمان، التي عرضتها أيضًا في المعرض الدولي Paris Photo الخريف الماضي. هي رسالة حب إلى أرض سلطنة عمان وشعبها.

«تسلط الضوء على الجمال والعيوب والقوة» التي تربطنا. في صور أخرى، تلعب بالصفات الشعرية للضوء. وتلقي بإسقاطات النجوم عبر صورة لرجل عيونه مغمضة في خيال، وتضع صورة أخرى لامرأة مقابل الأشكال الأرجوانية العميقة لغروب الشمس.

وقالت إن بعض أعز ذكريات إيمان في سلطنة عمان هي الوقت الذي تقضيه في الطبيعة – من رحلات التخييم «السحرية» في مرحلة الطفولة في الأودية أو الواحات في البلاد. إلى الغوص في خليج عمان.

لذلك، بدلاً من التقاط صورة المسكري في الاستوديو الخاص بها. سألتها عما إذا كان بإمكانهما الالتقاء في الهواء الطلق في Bousher Sand Dunes. وأوضحت أن الكثبان الرملية المعروفة محليًا باسم «Urooq» ترتفع عالياً فوق المباني في جنوب شرق مسقط لكنها «تختفي ببطء» بسبب النمو الحضري.

موقع تصوير أول فتاة من سلطنة عمان في الرقص على العامود

في الصباح قابلت المسكري وزوجها. كان الجو شديد الحرارة، مما منحهم القليل من الوقت للتصوير قبل أن يصبح عمود المسكري المحمول حارًا جدًا بحيث لا يمكن لمسه.

لم يكن لدى المصورة إيمان سوى وقت لعدد قليل من الصور بينما كانت المسكري تتحرك عبر الوضعيات التي خططت لها. ولكن سرعان ما انجذبت إلى هذه الصورة لتماثلها. ووصفتها «الانسجام بين جسد الأنثى والطبيعة نفسها».

استخدمت المسكري الصورة على صفحة الاستوديو الخاصة بها على إنستغرام للاحتفال بعيد الفطر. واصفة إياها بأنها «صورة جميلة».

تخطط إيمان لحضور إحدى دروس المسكري عندما تعود بعد ذلك إلى مسقط، وتثني على المدربة لتفانيها في هذه الرياضة.

قالت إيمان علي: «إنها توفر مساحة آمنة وممتعة للنساء». “إنها تعزز أيضًا إيجابية الجسم… بالإضافة إلى المساعدة في خلق شعور بالمجتمع بين طلابها. أعتقد أنه من الرائع حقًا كيف تساعد في تطبيع الرقص على العمود كشكل شرعي من أشكال التمرين والفن. ”

يذكر أن هذه الرياضة تعتبر من المحرمات في الدول الإسلامية وخاصة الخليجية. ولكنها مع الانفتاح وصلت حتى إلى السعودية. وهذا الرقص يعتبر محرما لما يحمله من دلائل جنسية غير إظهار الفتاة لجسدها بطريقة مثيرة وفاضحة. وتمارس هذه الرقصات في أمريكا والغرب في النوادي الليلية.

الموضوع والصورة من موقع CNN