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مقتل العماني أحمد البوسعيدي وزوجته بطريقة غامضة في تركيا- فيديو

كتب الوطن
watan.com
مقتل العماني أحمد البوسعيدي وزوجته بطريقة غامضة

الوطن – قتل العماني أحمد البوسعيدي وزوجته بطريقة غامضة في تركيا، بينما قالت السلطات التركية انها فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الجريمة الغامضة وأسبابها.

ووفق وسائل إعلام تركية، وقع الحادث يوم الثلاثاء في شقة تقع بالطابق الثالث في أحد أحياء بيالوفا.

وتم الكشف عن وفاة الزوجين، اللذين تبين أنهما عُمانيا الجنسية، بعد إبلاغ الجيران بوجود رائحة كريهة منبعثة من منزلهما.

watan.com
أحمد البوسعيدي
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وبحسب المعلومات الأولية، فإن المواطن العماني المتوفَّى يُدعى أحمد البوسعيدي. ويبلغ من العمر 68 عامًا، وزوجته عمانية تدعى فتية سيف سالم البوسعيدي، وتبلغ من العمر 50 عامًا.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى لتحديد سبب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

مقتل العماني أحمد البوسعيدي وزوجته بطريقة غامضة

watan.com
مقتل العماني أحمد البوسعيدي وزوجته بطريقة غامضة

وبدورها، كشفت صحيفة “الصحوة” العُمانية في تفاصيل عن الحادثة. أن التواصل مع الزوجين انقطع قبل وفاتهما بأيام، ثم وصل نبأ وفاتهما لأقربائهما، ولم يحدد سبب الوفاة إلى اللحظة.

ورجح مواطنون من سلطنة عمان وفاة الزوجين بسبب تسرب غاز وقال أحد المدونين العمانيين عبر حسابه في “تويتر”، إن الزوجين توفيا إثر سكتة قلبية تسبب بها تسرب غاز من الأنابيب في الشقة. ما انتهى بتسممهما ووفاتهما.

فيما أكد مغرد يدعى سلطان خليفة البوسعيدي أن المتوفَّى قريب لوالدته. وتوفي إثر سكتة قلبية، بينما توفيت زوجته بسبب نزيف في أثناء محاولتها إسعاف زوجها.

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