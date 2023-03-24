الجمعة, مارس 24, 2023
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الشيكولاته في أمريكا تتحول إلى جحيم (فيديو)

كتب الوطن
watan.com الشيكولاته في أمريكا
الشيكولاته في أمريكا

الوطن – الشيكولاته في أمريكا والمفضلة عند أغلب البشر تتحول إلى جحيم في لحظات. حيث لقي شخصان حتفهما واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت هذه الإصابات الكثيرة قد حصلت إثر انفجار قوي وقع في مصنع للشيكولاته في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الجمعة.

مما تسبب في ارتفاع عمود من الدخان في الهواء واهتزاز المنازل القريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين.

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وقال الشرطي واين هولبن في مؤتمر صحافي إن الانفجار دمر مبنى واحدا وألحق أضرارا بمبنى آخر في مصنع “ار ام بالمر” للشيكولاته في منطقة “ويست ريدينغ”، 96 كيلومترا شمال غرب مدينة فيلادلفيا في أمريكا.

وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

شاهد الشيكولاته في أمريكا تتحول إلى جحيم

وقالت جيسيكا بيزلر المتحدثة باسم مستشفى ريدينغ إن المستشفى استقبل ثمانية مصابين، موضحة أنه تم نقل مصاب ودخول اثنين آخرين في حالة جيدة، وتم السماح بخروج خمسة مصابين.

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الشيكولاتة في أمريكا

وقالت سامانتا كاج عمدة البلدة. وهي تعمل أيضا في إدارة الإطفاء، في مؤتمر صحافي بعدما توجهت لمكان الانفجار “لقد كان الانفجار قويا للغاية لدرجة أنه حرك المبنى أربعة أقدام للأمام.. لقد كان مخيفا للغاية”.

المصدر:نيويورك تايمز - الوطن
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