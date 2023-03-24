الشيكولاته في أمريكا تتحول إلى جحيم (فيديو)

الوطن – الشيكولاته في أمريكا والمفضلة عند أغلب البشر تتحول إلى جحيم في لحظات. حيث لقي شخصان حتفهما واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت هذه الإصابات الكثيرة قد حصلت إثر انفجار قوي وقع في مصنع للشيكولاته في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الجمعة.

مما تسبب في ارتفاع عمود من الدخان في الهواء واهتزاز المنازل القريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين.

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وقال الشرطي واين هولبن في مؤتمر صحافي إن الانفجار دمر مبنى واحدا وألحق أضرارا بمبنى آخر في مصنع “ار ام بالمر” للشيكولاته في منطقة “ويست ريدينغ”، 96 كيلومترا شمال غرب مدينة فيلادلفيا في أمريكا.

وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

شاهد الشيكولاته في أمريكا تتحول إلى جحيم

🔥🚨BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2023

وقالت جيسيكا بيزلر المتحدثة باسم مستشفى ريدينغ إن المستشفى استقبل ثمانية مصابين، موضحة أنه تم نقل مصاب ودخول اثنين آخرين في حالة جيدة، وتم السماح بخروج خمسة مصابين.

وقالت سامانتا كاج عمدة البلدة. وهي تعمل أيضا في إدارة الإطفاء، في مؤتمر صحافي بعدما توجهت لمكان الانفجار “لقد كان الانفجار قويا للغاية لدرجة أنه حرك المبنى أربعة أقدام للأمام.. لقد كان مخيفا للغاية”.