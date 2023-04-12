شاهد أول رجل أردني حامل في حالة طبية نادرة (فيديو)

الوطن – أول رجل أردني حامل في حالة طبية نادرة. حيث كشفت فحوصات طبية للحمل، عن نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره، في حالة طبية نادرة.

وقال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام أبو فرسخ عبر صفحته على “فيسبوك” إن “فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 عاما”.

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وأضاف أن “فحص الحمل كان إيجابيا نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد”. وتابع أنه “بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر، تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل”.

وأكد الدكتور أبو فرسخ أن “حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام في الأردن ولها علاجها الخاص”.

شاهد أول رجل أردني حامل في حالة طبية نادرة