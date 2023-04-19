فتاة عمانية تهاجم شباب سلطنة عمان الراغب بالزواج من الأجنبيات

الوطن – فتاة عمانية هاجمت شباب سلطنة عمان الذي يرغب بالزواج من الأجنبيات لأسباب مختلفة واهمها الأسباب المادية. حيث فقد بعض الشباب العماني القدرة على الإرتباط بفتاة عمانية لغلاء المهور وتكاليف الزواج. خصوصا مع الوضع الإقتصادي الذي يعيشه العالم كله هذه الأيام.

ولكت تغريدة فتاة عمانية أخذت منحنى أخر. حيث تصدر وسم بعنوان “احذفي الصورة”. قوائم الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان. على إثر مشاركة فتاة عمانية في الجدل الدائر حول الزواج من الأجنبيات عبر نشر تعليق لها على الأمر شمل صورة فتاة أخرى دون أخذ موافقتها.

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ونشرت الناشطة العمانية شذى الجابرية صورة عبر حسابها الرسمي على تويتر لفتاة عمانية ترتدي الحجاب. في سياق مشاركتها في الجدل الدائر بالسلطنة حول زواج الرجال العمانيين من النساء الأجنبيات.

وكتبت الجابرية تعليقا على الصورة يقول “بعض الناس صارت تغرد بثقه ويرغبون بالزواج من الخارج.. بس لا تنسى العمانية عز وذخر وإذا اختلفت معها عندها أهل قريبين تتفاهم معهم”.

فتاة عمانية تنتقد الزواج بالأجنبيات وتثير ضجة واسعة

لاحقاً، تحول منشور الجابرية، الذي كان السبب الرئيسي منه لفت انتباه الكثيرين لقيمة المرأة العمانية ودورها في النهضة الحضارية بالسلطنة، عن مقصده.

حيث طالب كثيرون في تعليقهم على منشور الناشطة العمانية، بحذف صورة الفتاة المرفقة.

وتحت وسم “احذفي الصورة” أصبح منشور شذى الجابرية موضوعا لجدل كبير حول حقوق الصورة وضرورة استشارة صاحبتها قبل نشرها.

في التعليقات على الصورة، انتقد كثيرون نشر شذى الجابرية لصورة أحد الفتيات العمانيات دون إذن مسبق منها.

فكتبت “سمية” تقول “يعني استغرب من الجرأة اللي تخليكم تاخذوا صور ما صوركم و تنزلوها فحساباتكم. تريدي تنشري افكارش حطي صورش”.

وقال “محمد” في السياق: “الواحد يستغرب انه انتي الي نشرتي الصورهو برضاش وحسابش ببلك كيف م تبغي حد ياخذها باي عقل تتكلمي؟”.

الواحد يستغرب انه انتي الي نشرتي الصورهو برضاش وحسابش ببلك كيف م تبغي حد ياخذها باي عقل تتكلمي ؟ — محمد 🌙 (@w_6di) April 17, 2023

فيما قال “أحمد سالم الهنائي“: “شذى أختي الكريمة ليست الفكرة الهروب من المسؤولية الاجتماعية قضايا الخلافات فهذا موجود مع كل جنسيات العالم.”

وتابعت:”ولكن هناك الكثير من المعوقات لتى تمنع الزواجي من العمانية. بصراحة أولها العادات والتقاليد ما أعتقد شكل الخرجى والمظهر أهم من الشخصية وهذا منكور في اي زواج تقليدي عندنا”.