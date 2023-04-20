السعودية نيرمين محسن كانت على علم بمقلب رامز جلال

الوطن – أثارت تصرفات الفنانة السعودية نيرمين محسن شكوك الجمهور. خلال استضافتها في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأكد متابعون أن تصرفات محسن كانت تدلّ بشكل واضح على معرفتها المسبقة بوجود مقلب.

- Advertisement -

وأوضحوا أن نيرمين محسن قامت بوضع يدها على وجهها قبل أن يرمي رامز جلال قالب الحلوى عليها، في المشهد المألوف في حلقات البرنامج.

السعودية نيرمين محسن أثارت الشكوك بتصرفاتها

كما لم يبدو عليها الترقب أو الفضول خلال الحلقة. إذ كانت كأنها مستعدة وتضحك عندما سحبها فريق البرنامج من المطعم إلى غرفة الغسالة.

وانتقد متابعون صرخات الفنانة السعودية. لافتين إلى أنها كانت أقرب للتمثيل، بينما ردة فعلها بعد رؤيتها رامز جلال كانت مفتعله بشكل واضح.

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”. عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة خلال الحلقات السابقة. ومنهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وإيمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر وأحمد عبد القادر.