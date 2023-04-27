الخميس, أبريل 27, 2023
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وفاة الشيخ عبد الله كامل سفير القرآن في أمريكا يصدم الجميع

كتب الوطن
watan.com
وفاة الشيخ عبد الله كامل سفير القرآن في أمريكا يصدم الجميع

الوطن – وفاة الشيخ عبد الله كامل الذي يبلغ من العمر 38 عاماً. والذي يلقب بسفير القرآن صدم جميع من عرفه خصوصا الجالية المسلمة في أمريكا وخصوصا في نيويورك حيث كان إماما لأحد المساجد فيها.

فيما خيَّم الحزن على محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ونعاه علماء، ومحبوه حول العالم، حيث قد أَمَّ المسلمين من الجاليات العربية الإسلامية خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي.

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وعلَّقت الصفحة الرسمية للمسجد، الخميس 27 أبريل/نيسان 2023، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل، إمام مسجدنا في تراويح رمضان، منذ ساعات قليلة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريباً”.

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وفاة الشيخ عبد الله كامل بأمريكا

وعقب انتشار خبر وفاته، نعاه عدد كبير من رواد مسجده ومحبيه ومتابعيه على منصات التواصل. ومنهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. الذي قال: “رحم الله الشيخ ونوّر قبره ورفع درجاته في عليّين”.

فيما علَّق أحمد بن عبد العزيز النفيس: “وفاة الشيخ القارئ المصري الكفيف الذي اشتُهر بعذوبة تلاوته وقوة أدائه الخاشع، في أمريكا قبل قليل. والحمد لله قد بلغ رمضان، وصلَّى بالناس إماماً بالتراويح والقيام، فاللهم ارحمه وتقبَّله وأكرِم نزله، واجعل اللهم القرآن شفيعاً له”.

بينما علَّق أحمد ناجي: “رحم الله الشيخ عبد الله كامل. والله لقد آلمني خبر وفاته، فقد أبكانا كثيراً بصوته الرائع، وأضحكنا بمواقفه، فاللهم ارحم عبدك عبد الله، واحشره مع نبينا محمد، وأدخله فسيح جناتك، اللهم آمين”.

من هو الشيخ عبد الله كامل؟

اسمه الثلاثي عبد الله أحمد كامل، وهو داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف. من مواليد محافظة الفيوم، بإحدى قرى مركز يوسف الصديق، تُدعى “المشرك القبلي”. حيث فقد نعمة البصر عندما وُلد في عام 1985 ميلادياً. حفظ الشيخ عبد الله أحمد كامل القرآن الكريم كاملاً منذ الصغر، على طريقة برايل.

وقد تخرج في كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، في عام 2005. وقد شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015، التي قُدمت على إحدى القنوات الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

اشتُهر الشيخ عبد الله بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم، حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت، والتي يتوفر أغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

وشارك كامل في  تقديم مجموعة من البرامج الدينيه الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة. مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية وغيرها الكثير.

ويعتبر الشيخ من المنشدين الذين يمتازون برخامه في الصوت لا مثيل لها، دون إظهار أي مشقة في التحكم به. وتعتبر من أشهر أُنشوداته “هل صليت اليوم عليه؟”، التي لقيت نجاحاً وانتشاراً في جمهورية مصر العربية.

سافر الشيخ عبد الله إلى أكثر من دولة لإمامة المصلين. حيث سافر إلى دولة الكويت، وتم نقل صلواته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي. كما سافر أيضاً إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والسعودية. وغيرها من دول العالم، حتى بات سفيراً للقرآن.

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