سقوط شيرين عبدالوهاب في دبي يشغل وسائل التواصل

الوطن – سقوط شيرين عبدالوهاب في دبي شغل منصات وسائل التواصل الإجتماعي في الوطن العربي. خصوصا بعد عودتها للمسرح بعد غياب.

حيث سقطت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أثناء إحيائها حفلا فنيا في دبي، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، بينما كانت تعود إلى الوراء، وذلك بسبب السماعات.

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وانتشر مقطع الفيديو، الذي يوثق لحظة سقوط شيرين عبدالوهاب على المسرح، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شيرين تشكو من الجو الحار، وتطلب الماء، في الوقت الذي كانت تسير فيه، قبل أن تتعثر وتسقط بأسلاك السماعات.

ويبدو أن الفنانة المصرية أرادت أن تخفف من إحراج اللحظة، فآثرت المزاح بتعليقاتها عقب السقوط، إذ علقت بالقول: “بكرة السوشال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر”.

لكنها ما لبثت أن عبرت عن انزعاجها. متابعة: “اكتب كده، أنا حرفع قضية علشان اللي بيحصل للفنان ده قلة زوق حرام، شوفو اللي صار مع عبدالله رويشد شوفوا. بعدين أنا ليا تصرف تاني.. شيرين رجعت تاني”.

ومازحت الفنانة جمهورها، قائلة: “شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال”.

سقوط شيرين عبدالوهاب على المسرح في دبي

ويأتي سقوط شيرين عبدالوهاب على المسرح بعد سلسلة من الأزمات التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية، وأثارت بسببها لغطا كبيرا، لتختفي بعدها عن الأنظار.

وفور صعود الفنانة المصرية على المسرح، وجهت رسالة لجمهورها. بالقول: “وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبدًا”، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والهتافات.

كان ناقص #شيرين_عبدالوهاب انها تسقط علي المسرح … بس فعلا عندها حق فيما يخص السماعات و تتكرر كثبر سقوط الفنانين بسببها .. pic.twitter.com/jeaf0mS8uA — Rihab Daher (@rihabd) April 29, 2023

وقبل أيام، كشفت سقوط شيرين عبدالوهاب عن أسباب غيابها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها كانت بحاجة إلى فترة نقاهة بعد أن عانت من ظروف نفسية كانت “أكبر منها”، حسب تعبيرها.

كما ردّت على ما قيل بشأن عدم قدرتها على استخدام صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. قائلة إن هناك أسبابًا إدارية تمنعها من التصرف فيها.

وأضافت أن هذه الحسابات ستعود إليها قريبا. معلقة في تصريحات لـ”إي تي بالعربي”: “كنت حريصة أعمل دعاية ردًا على المشككين في حفلاتي”.